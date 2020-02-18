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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:32
rollo У вас кредитка ?, как они себя ведут, пытаются правдами неправдами выдурить копейку, ибо вода там мутная, или обслуживание на практике достаточно прозрачно ?
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:40
Якщо пропускати платежі ще більше буде.
Ну так Ви з грейсу то не збираєтесь вилазити?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:41
Tico, якщо в якомусь платьожику сумніваєтесь...тут запитуєте...і Вам все підкажуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:46
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:49
Некошерних місць дуже мало...тестите його іншою дебетною картою (наприклад КОКОДебіт (чорною)) і всіх ділов...або тут запитуєте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:56
Ну , как вариант, но не везде бываешь дважды , кафе, рестораны, шлюхи, в конце концов , я ищу продукт с которым меньше всего танцев с бубном, т.е. максимально прозрачные условия и впоследствии минимально потраченное внимание на использование
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:00
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:01
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