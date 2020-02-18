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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3850385138523853>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:32

rollo У вас кредитка ?, как они себя ведут, пытаются правдами неправдами выдурить копейку, ибо вода там мутная, или обслуживание на практике достаточно прозрачно ?
Tico
 
Повідомлень: 29
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:40

  Tico написав:
  Квесторе_поверніться написав:А як 58% вирахували?

А у них это сразу в тарифах которые дают на подпись, написано 58, и я эту страничку пока не нахожу на сайте барсика, кроме этого был веселый пункт о том что банк вправе менять тарифы ..??

Якщо пропускати платежі ще більше буде.
Ну так Ви з грейсу то не збираєтесь вилазити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:41

Tico, якщо в якомусь платьожику сумніваєтесь...тут запитуєте...і Вам все підкажуть. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32501
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Tico написав:Ну так Ви з грейсу то не збираєтесь вилазити?

Да нет, конечно, в том то и вопрос, как из него не вылезти случайно, проплатив этой картой в некашерном месте
Tico
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:49

  Tico написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Tico написав:Ну так Ви з грейсу то не збираєтесь вилазити?

Да нет, конечно, в том то и вопрос, как из него не вылезти случайно, проплатив этой картой в некашерном месте

Некошерних місць дуже мало...тестите його іншою дебетною картою (наприклад КОКОДебіт (чорною)) :) і всіх ділов...або тут запитуєте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Tico написав:Некошерних місць дуже мало...тестите його іншою дебетною картою (наприклад КОКОДебіт (чорною)) :) і всіх ділов...або тут запитуєте.

Ну , как вариант, но не везде бываешь дважды :lol: , кафе, рестораны, шлюхи, в конце концов :oops: , я ищу продукт с которым меньше всего танцев с бубном, т.е. максимально прозрачные условия и впоследствии минимально потраченное внимание на использование
Tico
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tico написав:кафе, рестораны,

А де вони некошерні були?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:58

Рассматриваю Б5 ТАСа, карт бланш Идеи и вот, КОКО шник
Tico
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:00

  Tico написав:Рассматриваю Б5 ТАСа, карт бланш Идеи и вот, КОКО шник

Кард бланш онлайн Поляка краща.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Tico написав:кафе, рестораны,

А де вони некошерні були?

В отделении сказали что не известно как терминал привязан к счету,нужно уточнять, (у официанта видимо :mrgreen: )т.е. возможен прокол
Tico
 
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