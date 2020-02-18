Я смотрел вайт, есть разница с онлайн ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:02
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:06
Є. По Онлайн кишмиш 5% можна рубати...по вайт ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:12
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кредитна, ліміт дають як кому повезе.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:21
Квесторе_поверніться Глянул, не мое, 5% за инет покупки, это у меня редкость, мне АЗС, супермаркеты, бытовуха , в общем. Но в любом случае спасибо, если они прозрачнее, нужно смотреть в сторону Европы
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:32
Tico
Насчет продуктов, может 5% интернета хорошо прокнуть (забирать самовывозом), если делать покупки во всяких "Фози", заказы и покупку через интернет?
Очень интесно, у кого есть опыт? Цены вроде по ниже чем в ближайших супермаркетах, да еще 5% (4% чистыми) скидка вырисовывается?
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