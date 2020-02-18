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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3850385138523853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Tico написав:Рассматриваю Б5 ТАСа, карт бланш Идеи и вот, КОКО шник

Кард бланш онлайн Поляка краща.

Я смотрел вайт, есть разница с онлайн ?
Tico
 
Повідомлень: 29
З нами з: 05.10.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:06

  Tico написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Tico написав:Рассматриваю Б5 ТАСа, карт бланш Идеи и вот, КОКО шник

Кард бланш онлайн Поляка краща.

Я смотрел вайт, есть разница с онлайн ?

Є. По Онлайн кишмиш 5% можна рубати...по вайт ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32501
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Tico написав:[
Я смотрел вайт, есть разница с онлайн ?

Є. По Онлайн кишмиш 5% можна рубати...по вайт ні.

Да, там 2-3 % на вайте, изучу онлайн, это кредитная ?
Какой лимит дают ?
Tico
 
Повідомлень: 29
З нами з: 05.10.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tico написав:Да, там 2-3 % на вайте, изучу онлайн, это кредитная ?
Какой лимит дают ?

Кредитна, ліміт дають як кому повезе.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32501
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:21

Квесторе_поверніться Глянул, не мое, 5% за инет покупки, это у меня редкость, мне АЗС, супермаркеты, бытовуха , в общем. Но в любом случае спасибо, если они прозрачнее, нужно смотреть в сторону Европы
Tico
 
Повідомлень: 29
З нами з: 05.10.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:32

Tico
Насчет продуктов, может 5% интернета хорошо прокнуть (забирать самовывозом), если делать покупки во всяких "Фози", заказы и покупку через интернет?
Очень интесно, у кого есть опыт? Цены вроде по ниже чем в ближайших супермаркетах, да еще 5% (4% чистыми) скидка вырисовывается?
vpchelko
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Повідомлень: 147
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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