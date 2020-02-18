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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:02
Квесторе_поверніться написав: Tico написав:
Рассматриваю Б5 ТАСа, карт бланш Идеи и вот, КОКО шник
Кард бланш онлайн
Поляка краща.
Я смотрел вайт, есть разница с онлайн ?
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:06
Tico написав: Квесторе_поверніться написав: Tico написав:
Рассматриваю Б5 ТАСа, карт бланш Идеи и вот, КОКО шник
Кард бланш онлайн
Поляка краща.
Я смотрел вайт, есть разница с онлайн ?
Є. По Онлайн кишмиш 5% можна рубати...по вайт ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:11
Tico написав:
• 0% за зняття готівки власних та кредитних коштів; - слетает с грейса
• 0% за переказ готівки – власних та кредитних коштів; - слетает с грейса
• 12% на позитивний залишок коштів від 100 грн.; - соответствует
• 0% за конвертацію; - не изучил
• повернення коштів за розрахунки карткою (CashBack); - соответствует
• 48% ставка за користування кредитом в не пільговий період; - реально 58 %
каким образом слетаешь с грейса за перевод и снятие своих средств? Поясните
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gabin278
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:12
Квесторе_поверніться написав: Tico написав:
[
Я смотрел вайт, есть разница с онлайн ?
Є. По Онлайн кишмиш 5% можна рубати...по вайт ні.
Да, там 2-3 % на вайте, изучу онлайн, это кредитная ?
Какой лимит дают ?
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:18
Tico написав:
Да, там 2-3 % на вайте, изучу онлайн, это кредитная ?
Какой лимит дают ?
Кредитна, ліміт дають як кому повезе.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:21
Квесторе_поверніться Глянул, не мое, 5% за инет покупки, это у меня редкость, мне АЗС, супермаркеты, бытовуха , в общем. Но в любом случае спасибо, если они прозрачнее, нужно смотреть в сторону Европы
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:32
Tico
Насчет продуктов, может 5% интернета хорошо прокнуть (забирать самовывозом), если делать покупки во всяких "Фози", заказы и покупку через интернет?
Очень интесно, у кого есть опыт? Цены вроде по ниже чем в ближайших супермаркетах, да еще 5% (4% чистыми) скидка вырисовывается?
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vpchelko
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:36
Tico написав:Квесторе_поверніться
главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками
Не пишите ерунды. Кроме наложки Новой почты (и то не всегда) других случаев нет и быть не может. Это если про наземные терминалы речь.
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Vorlon
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:53
Vorlon написав: Tico написав:Квесторе_поверніться
главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками
Не пишите ерунды. Кроме наложки Новой почты (и то не всегда) других случаев нет и быть не может. Это если про наземные терминалы речь.
Я в этом не спец, а в отделении заявили совершенно обратное вашему утверждению, поэтому пытаюсь разобраться. Две Мадамы студенческого возраста сказали что терминал, допустим кафе, может быть как то привязан к счету, что операция будет считаться безналичным переводом на другой счет.
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:55
Tico написав:
Две Мадамы студенческого возраста сказали что терминал, допустим кафе, может быть как то привязан к счету, что операция будет считаться безналичным переводом на другой счет.
Видумують.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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klug
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