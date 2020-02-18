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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3851385238533854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:59

vpchelko Можно, конечно, Фоззи однозначно подешевле многих будет, но туда еще доехать нужно, время и бензин, и не всегда есть возможность предусмотреть что захочется купить. А вообще предпочитаю базар, все однозначно дешевле процентов на 10, да и продавцы в теме, и продукт другой, а супермаркеты, как средство обезличенной торговли,на конкретную группу товаров, и по временной необходимости
Tico
 
Повідомлень: 33
З нами з: 05.10.12
Подякував: 32 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:03

  Tico написав:vpchelko Можно, конечно, Фоззи однозначно подешевле многих будет, но туда еще доехать нужно, время и бензин, и не всегда есть возможность предусмотреть что захочется купить. А вообще предпочитаю базар, все однозначно дешевле процентов на 10, да и продавцы в теме, и продукт другой, а супермаркеты, как средство обезличенной торговли,на конкретную группу товаров, и по временной необходимости

Як правильно юзати білявку онлай в Поляка Вам тут розкажуть...якщо запитаєте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32505
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Tico написав:Две Мадамы студенческого возраста сказали что терминал, допустим кафе, может быть как то привязан к счету, что операция будет считаться безналичным переводом на другой счет.

Видумують.
Не совсем удачное место девицы выбрали для выдумок :D Но если дела обстоят так как пишет Ворлон, то прекрасно
Tico
 
Повідомлень: 33
З нами з: 05.10.12
Подякував: 32 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08

Прикольно, но КБВ в рейтинге кредиток на 6м месте, прошу прощенья, это в другую тему
Востаннє редагувалось Tico в Вів 18 лют, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Tico
 
Повідомлень: 33
З нами з: 05.10.12
Подякував: 32 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tico написав:так как пишет Ворлон, то прекрасно

Саме так і є на поточний момент...а там видно буде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32505
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
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  #<1 ... 3851385238533854
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