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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:59
vpchelko Можно, конечно, Фоззи однозначно подешевле многих будет, но туда еще доехать нужно, время и бензин, и не всегда есть возможность предусмотреть что захочется купить. А вообще предпочитаю базар, все однозначно дешевле процентов на 10, да и продавцы в теме, и продукт другой, а супермаркеты, как средство обезличенной торговли,на конкретную группу товаров, и по временной необходимости
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:03
Як правильно юзати білявку онлай в Поляка Вам тут розкажуть...якщо запитаєте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:04
Не совсем удачное место девицы выбрали для выдумок Но если дела обстоят так как пишет Ворлон, то прекрасно
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08
Прикольно, но КБВ в рейтинге кредиток на 6м месте, прошу прощенья, это в другую тему
Востаннє редагувалось Tico в Вів 18 лют, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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