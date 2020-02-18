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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:59
vpchelko Можно, конечно, Фоззи однозначно подешевле многих будет, но туда еще доехать нужно, время и бензин, и не всегда есть возможность предусмотреть что захочется купить. А вообще предпочитаю базар, все однозначно дешевле процентов на 10, да и продавцы в теме, и продукт другой, а супермаркеты, как средство обезличенной торговли,на конкретную группу товаров, и по временной необходимости
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:03
Tico написав:vpchelko
Можно, конечно, Фоззи однозначно подешевле многих будет, но туда еще доехать нужно, время и бензин, и не всегда есть возможность предусмотреть что захочется купить. А вообще предпочитаю базар, все однозначно дешевле процентов на 10, да и продавцы в теме, и продукт другой, а супермаркеты, как средство обезличенной торговли,на конкретную группу товаров, и по временной необходимости
Як правильно юзати білявку онлай в Поляка Вам тут розкажуть...якщо запитаєте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:04
Квесторе_поверніться написав: Tico написав:
Две Мадамы студенческого возраста сказали что терминал, допустим кафе, может быть как то привязан к счету, что операция будет считаться безналичным переводом на другой счет.
Видумують.
Не совсем удачное место девицы выбрали для выдумок
Но если дела обстоят так как пишет Ворлон, то прекрасно
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08
Прикольно, но КБВ в рейтинге кредиток на 6м месте, прошу прощенья, это в другую тему
Востаннє редагувалось Tico
в Вів 18 лют, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08
Tico написав:
так как пишет Ворлон, то прекрасно
Саме так і є на поточний момент...а там видно буде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:19
удалил, об этом уже написали.
Mind the gap.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 23:05
Ромасик написав:
одна карта на кількох людей, при чому люди знаходяться в різних містах.
Ваше щастя що в скунса фрод-контроль не надто суворий - заблочать карту, будете потім доказувати що володієте мистецтвом миттєвої телепортації
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Додано: Вів 18 лют, 2020 23:16
Tico написав:rollo
У вас кредитка ?, как они себя ведут, пытаются правдами неправдами выдурить копейку, ибо вода там мутная, или обслуживание на практике достаточно прозрачно ?
У меня кредитка с уже лимитом и три дебетки.
Ведут они себя нормально. Дают кешбэк даже за границей. Курсы валют вменяемые и без доп. комиссий за конвертацию.
На Новой почте плачу дебетками.
Обслуживание на практике достаточно прозрачно.
Волка бояться - в лес не ходить.
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