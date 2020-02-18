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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:59
vpchelko Можно, конечно, Фоззи однозначно подешевле многих будет, но туда еще доехать нужно, время и бензин, и не всегда есть возможность предусмотреть что захочется купить. А вообще предпочитаю базар, все однозначно дешевле процентов на 10, да и продавцы в теме, и продукт другой, а супермаркеты, как средство обезличенной торговли,на конкретную группу товаров, и по временной необходимости
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:03
Як правильно юзати білявку онлай в Поляка Вам тут розкажуть...якщо запитаєте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:04
Не совсем удачное место девицы выбрали для выдумок Но если дела обстоят так как пишет Ворлон, то прекрасно
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08
Прикольно, но КБВ в рейтинге кредиток на 6м месте, прошу прощенья, это в другую тему
Востаннє редагувалось Tico в Вів 18 лют, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:19
удалил, об этом уже написали.
Mind the gap.
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:16
У меня кредитка с уже лимитом и три дебетки.
Ведут они себя нормально. Дают кешбэк даже за границей. Курсы валют вменяемые и без доп. комиссий за конвертацию.
На Новой почте плачу дебетками.
Обслуживание на практике достаточно прозрачно.
Волка бояться - в лес не ходить.
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доречі, додатком Сільпо купувати можна через онлайн-термінал, тому з КБ за онлайн. А взагалі буває, що й в інтернеті оплату проводять як офлайн, тому завжди існує ризик у тому числі вильоту з грейсу, бо на більшості кредиток р2р поза ним, а як налаштований термінал до проведення покупки не знає жодна дівчинка й хлопчик з відділення або КЦ будь-якого банку.
Тому вирішувати треба, чи ризикувати з кредитками, але й заробляти на цьому потрошку, навчаючись увесь час, або платити дебетками чи готівкою. І це будь-якого банку стосується, хіба що окрім Привату, де готівка наче (особисто не знімав жодного разу) також в грейсі (хоча за р2р 4% візьмуть), але в більшості випадків без особливих плюшок...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05
kreuz для сильпо лучше юзать нью кард от укрсиба, при оплате приложением это идет онлайн платеж и окешбечивается под 5% чистыми
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