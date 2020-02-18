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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:54
omb написав:kreuz
для сильпо лучше юзать нью кард от укрсиба, при оплате приложением это идет онлайн платеж и окешбечивается под 5% чистыми
Яким приложенієм?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:55
Квесторе_поверніться сильпошным приложением, в нем надо привязать карту и все, приложение оплачивает покупку
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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omb
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:57
omb написав:Квесторе_поверніться
сильпошным приложением, в нем надо привязать карту и все, приложение оплачивает покупку
Дякую за уточнення. Гуглпей ні...не форичить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:14
Квесторе_поверніться
Без гугльпея все работает.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:18
ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
Без гугльпея все работает.
Ок. +300 в подарок бентежить...чому не виправите?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:52
Квесторе_поверніться написав: omb написав:Квесторе_поверніться
сильпошным приложением, в нем надо привязать карту и все, приложение оплачивает покупку
Дякую за уточнення. Гуглпей ні...не форичить?
Дело в том, что когда оплата через приложение, то сильпо сверху еще начисляет 1.5% от себя
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:03
omb написав:
Дело в том, что когда оплата через приложение, то сильпо сверху еще начисляет 1.5% от себя
Не 1,5%, а 0,5% дополнительно к стандартной бонусной программе в размере 1%.
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Vorlon
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:09
Vorlon написав: omb написав:
Дело в том, что когда оплата через приложение, то сильпо сверху еще начисляет 1.5% от себя
Не 1,5%, а 0,5% дополнительно к стандартной бонусной программе в размере 1%.
Восток має різні рівні карток які в поєднанні із Сільпо дають різний % КБ
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greenozon
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:24
каким образом можно узнать текущий баланс кешбека?
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gabin278
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:27
greenozon
Мы обсуждаем случай, когда у клиента нет платёжных карт Востока.
У меня вот нет и не нужны.
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Vorlon
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Сер 19 лют, 2020 07:44
kreuz
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