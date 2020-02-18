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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3853385438553856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:41

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
Без гугльпея все работает.

Ок. +300 в подарок бентежить...чому не виправите?


Тому що, це більше ніж у Вас.

P.S. Вижу, Вас мало попарили в баньке.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:P.S. Вижу, Вас мало попарили в баньке.

Практично ні-за-шо.
Хто старе помяне...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:55

Долярчик 2 детектед
welcome to the jail :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56

  Vorlon написав:
  omb написав:Дело в том, что когда оплата через приложение, то сильпо сверху еще начисляет 1.5% от себя

Не 1,5%, а 0,5% дополнительно к стандартной бонусной программе в размере 1%.
Это важное уточнение, но 1 + 0,5 = 1.5 :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:07

Toplyvo UA

Привет всем!
Кто-нибудь покупал в этом месяце талоны на бензин на Toplyvo.UA?
Сегодня две попытки покупки, деньги сначала блокируются, а потом возвращаются на карту.

Позвонил на фирму, говорят "Платеж выпал на проверку на Ликпее".
Пишу в поддержку Ликпея, мне отвечают буквально следующее:
По цьому платежу було повернення коштів відправнику. Було відправленно Security Check - запит безпеки в банк, який випустив картку. Його метою є підтвердження власником, що він дійсно здійснює цю оплату.
Як правило, підтвердження займає до 3 днів, але терміни, більшою мірою, залежать від Банку платника.
Тобто необхідно шоб банк відправника підтвердив платіж, тоді від до Вас надійде


Как это понимать? Ликпей не дружит с Форвардом или что вообще происходит?
Звонок на горячую линию ничего не дал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:15

  Искатель написав:Привет всем!
Кто-нибудь покупал в этом месяце талоны на бензин на Toplyvo.UA?
Сегодня две попытки покупки, деньги сначала блокируются, а потом возвращаются на карту.

Позвонил на фирму, говорят "Платеж выпал на проверку на Ликпее".
Пишу в поддержку Ликпея, мне отвечают буквально следующее:
По цьому платежу було повернення коштів відправнику. Було відправленно Security Check - запит безпеки в банк, який випустив картку. Його метою є підтвердження власником, що він дійсно здійснює цю оплату.
Як правило, підтвердження займає до 3 днів, але терміни, більшою мірою, залежать від Банку платника.
Тобто необхідно шоб банк відправника підтвердив платіж, тоді від до Вас надійде


Как это понимать? Ликпей не дружит с Форвардом или что вообще происходит?
Звонок на горячую линию ничего не дал.

Фарс бачить Ваш платьожик? Він би мав звязатись з Вами. Ви підтвердити що дійсно платили. Фарс підтвердити Лікпею.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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З нами з: 22.11.13
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