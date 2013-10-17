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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3855385638573858>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:34

  omb написав:J там 5 + 1 + 0,5 = 6.5% итого чистыми выходит

Так тут 5% грязні. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:40

  omb написав:J там 5 + 1 + 0,5 = 6.5% итого чистыми выходит

если контролировать апетит, то
5 + 2 + 1 + 0,5 = 8.5
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:46

  J написав:
  omb написав:J там 5 + 1 + 0,5 = 6.5% итого чистыми выходит

если контролировать апетит, то
5 + 2 + 1 + 0,5 = 8.5
расшифруй плиз свои цифры, у меня 5% чистыми от сиба и 1.5% чистыми от сильпо
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:48

Toplyvo UA

И в продолжение, для тех, кто следит за темой.
Начал добивать Ликпей, нашел вменяемого консультанта. И вот что он написал:
Даний платіж розцінили, як високоризиковий. Наша перевірка побудована на математичній моделі, що включають сотні або навіть тисячі показників і основним її завданням є протидія шахрайству. Для того, щоб провести платежі нам необхідно підтвердження від Вашого банку. Ми отримаємо підтвердження від банку-емітента та платежі будуть проходити успішно
альтернатива:
Для ідентифікації Вас як власника карти можете надати в чат фото паспорта и картки (одне фото паспорт + картка поруч)
Ми виконаємо перевірку протягом години, після чого Ви зможете проводити платежі.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:52

1.5% от сильпо + 2 от сильпо по бумажкам
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:54

Искатель
они видят что вам єто топливо в феврале реально не нужно :wink:
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

J написав:1.5% от сильпо + 2 от сильпо по бумажкам
Можно и не по бумажкам. В кабине Сильпо Эл.предложения.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:05

  Искатель написав:И в продолжение, для тех, кто следит за темой.
Начал добивать Ликпей, нашел вменяемого консультанта. И вот что он написал:
Даний платіж розцінили, як високоризиковий. Наша перевірка побудована на математичній моделі, що включають сотні або навіть тисячі показників і основним її завданням є протидія шахрайству.


Где ж они те "сотні або навіть тисячі показників" нашли при такой операции? :)
Имхо у них случайным образом отбирают "счастливчиков" из первых (редких) для ликпея оплат на крупные в их понимании суммы.
Вам просто не повезло.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:+ 2 от сильпо по бумажкам

бумажні купончіки сільпо давно вже не шлють
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:23

  Aps написав:
  Искатель написав:И в продолжение, для тех, кто следит за темой.
Начал добивать Ликпей, нашел вменяемого консультанта. И вот что он написал:
Даний платіж розцінили, як високоризиковий. Наша перевірка побудована на математичній моделі, що включають сотні або навіть тисячі показників і основним її завданням є протидія шахрайству.


Где ж они те "сотні або навіть тисячі показників" нашли при такой операции? :)
Имхо у них случайным образом отбирают "счастливчиков" из первых (редких) для ликпея оплат на крупные в их понимании суммы.
Вам просто не повезло.

Сумма была 950 грн, вряд ли ее можно считать "огромной".
Проблему решил тем, что сфоткал карту возле паспорта (прикрыв дату и код), отправил им - они "открыли дверь", просвистело даже без 3DS. Но сказали, что в следующий раз может опять такое быть.
Проверю завтра, наверно. Талоны там до 11-12.05, грех не взять.
Искатель
 
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