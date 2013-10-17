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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:34
omb написав:J
там 5 + 1 + 0,5 = 6.5% итого чистыми выходит
Так тут 5% грязні. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:40
omb написав:J
там 5 + 1 + 0,5 = 6.5% итого чистыми выходит
если контролировать апетит, то
5 + 2 + 1 + 0,5 = 8.5
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:46
J написав: omb написав:J
там 5 + 1 + 0,5 = 6.5% итого чистыми выходит
если контролировать апетит, то
5 + 2 + 1 + 0,5 = 8.5
расшифруй плиз свои цифры, у меня 5% чистыми от сиба и 1.5% чистыми от сильпо
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:48
И в продолжение, для тех, кто следит за темой.
Начал добивать Ликпей, нашел вменяемого консультанта. И вот что он написал:
Даний платіж розцінили, як високоризиковий. Наша перевірка побудована на математичній моделі, що включають сотні або навіть тисячі показників і основним її завданням є протидія шахрайству. Для того, щоб провести платежі нам необхідно підтвердження від Вашого банку. Ми отримаємо підтвердження від банку-емітента та платежі будуть проходити успішно
альтернатива:
Для ідентифікації Вас як власника карти можете надати в чат фото паспорта и картки (одне фото паспорт + картка поруч)
Ми виконаємо перевірку протягом години, після чого Ви зможете проводити платежі.
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Искатель
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:52
1.5% от сильпо + 2 от сильпо по бумажкам
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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J
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:54
Искатель
они видят что вам єто топливо в феврале реально не нужно
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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J
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:58
J написав:1.5% от сильпо + 2 от сильпо по бумажкам
Можно и не по бумажкам. В кабине Сильпо Эл.предложения.
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lel
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:05
Искатель написав:
И в продолжение, для тех, кто следит за темой.
Начал добивать Ликпей, нашел вменяемого консультанта. И вот что он написал:
Даний платіж розцінили, як високоризиковий. Наша перевірка побудована на математичній моделі, що включають сотні або навіть тисячі показників і основним її завданням є протидія шахрайству.
Где ж они те "сотні або навіть тисячі показників" нашли при такой операции?
Имхо у них случайным образом отбирают "счастливчиков" из первых (редких) для ликпея оплат на крупные в их понимании суммы.
Вам просто не повезло.
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Aps
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:16
J написав:
+ 2 от сильпо по бумажкам
бумажні купончіки сільпо давно вже не шлють
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greenozon
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:23
Aps написав: Искатель написав:
И в продолжение, для тех, кто следит за темой.
Начал добивать Ликпей, нашел вменяемого консультанта. И вот что он написал:
Даний платіж розцінили, як високоризиковий. Наша перевірка побудована на математичній моделі, що включають сотні або навіть тисячі показників і основним її завданням є протидія шахрайству.
Где ж они те "сотні або навіть тисячі показників" нашли при такой операции?
Имхо у них случайным образом отбирают "счастливчиков" из первых (редких) для ликпея оплат на крупные в их понимании суммы.
Вам просто не повезло.
Сумма была 950 грн, вряд ли ее можно считать "огромной".
Проблему решил тем, что сфоткал карту возле паспорта (прикрыв дату и код), отправил им - они "открыли дверь", просвистело даже без 3DS. Но сказали, что в следующий раз может опять такое быть.
Проверю завтра, наверно. Талоны там до 11-12.05, грех не взять.
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Искатель
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