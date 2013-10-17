так картка знаходиться у власника.
а те що завели карту на чужий смарт хіба порушує правила?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:36
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48
От не нужно говорить опираясь только на свой опыт.
Если НП так делает то значит и другие могут сделать. НП не единственные умники.
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.
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