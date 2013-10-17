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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3855385638573858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:одна карта на кількох людей,

Це порушення правил користування картою.

так картка знаходиться у власника.
а те що завели карту на чужий смарт хіба порушує правила?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят :evil:
Stringer
 
Повідомлень: 10576
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48

  Vorlon написав:
  Tico написав:Квесторе_поверніться главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками

Не пишите ерунды. Кроме наложки Новой почты (и то не всегда) других случаев нет и быть не может. Это если про наземные терминалы речь.


От не нужно говорить опираясь только на свой опыт.
Если НП так делает то значит и другие могут сделать. НП не единственные умники.
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.
mephala
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 07.04.14
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Подякували: 711 раз.
 
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  #<1 ... 3855385638573858
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Квесторе_поверніться

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