RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3855385638573858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:одна карта на кількох людей,

Це порушення правил користування картою.

так картка знаходиться у власника.
а те що завели карту на чужий смарт хіба порушує правила?
mephala
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 07.04.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят :evil:
Stringer
 
Повідомлень: 10578
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48

  Vorlon написав:
  Tico написав:Квесторе_поверніться главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками

Не пишите ерунды. Кроме наложки Новой почты (и то не всегда) других случаев нет и быть не может. Это если про наземные терминалы речь.


От не нужно говорить опираясь только на свой опыт.
Если НП так делает то значит и другие могут сделать. НП не единственные умники.
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.
mephala
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 07.04.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:04

  Stringer написав:Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят :evil:
Вчера сделал 3 транзакции, все смс-ки пришли с небольшой задержкой
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 262
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Аналогично, делал операции и вчера и сегодня - все приходит.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 06.08.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mephala написав:У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.

моно, например, позволяет блокировать такие платежи. Может и в Форварде когда-то такая настройка появится
gabin278
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 14.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3855385638573858
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, pharus, vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8173, 8174, 8175
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81744 9653687
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 15:21
Esq
А-Банк 1 ... 1547, 1548, 1549
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15483 2140555
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 15:17
anikola13
ОКСІ БАНК 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
294 50703
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 14:53
DENVER_S

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81745)
19.02.2020 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.