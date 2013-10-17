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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:36
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:
одна карта на кількох людей,
Це порушення правил користування картою.
так картка знаходиться у власника.
а те що завели карту на чужий смарт хіба порушує правила?
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mephala
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43
Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят
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Stringer
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48
Vorlon написав: Tico написав:Квесторе_поверніться
главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками
Не пишите ерунды. Кроме наложки Новой почты (и то не всегда) других случаев нет и быть не может. Это если про наземные терминалы речь.
От не нужно говорить опираясь только на свой опыт.
Если НП так делает то значит и другие могут сделать. НП не единственные умники.
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.
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mephala
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:04
Stringer написав:
Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят
Вчера сделал 3 транзакции, все смс-ки пришли с небольшой задержкой
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
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omb
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:31
Аналогично, делал операции и вчера и сегодня - все приходит.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:13
mephala написав:
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.
моно, например, позволяет блокировать такие платежи. Может и в Форварде когда-то такая настройка появится
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gabin278
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