так картка знаходиться у власника.
а те що завели карту на чужий смарт хіба порушує правила?
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:36
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48
От не нужно говорить опираясь только на свой опыт.
Если НП так делает то значит и другие могут сделать. НП не единственные умники.
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:04
Вчера сделал 3 транзакции, все смс-ки пришли с небольшой задержкой
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Аналогично, делал операции и вчера и сегодня - все приходит.
Mind the gap.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:24
Ага...в ІБ пущає...максимальна ставка по депо 14,25%.
Без врахування бонуса.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:43
так, але спокуса кишмишем покриває всі гіпотетичні ризики)
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
3. Не можна давати свою картку для використання іншій людині (навіть родичу). Нею
може користуватися тільки та людина, чиї ім'я та прізвище нанесені на лицьову сторону
банківської карти (або той, на чиє ім'я оформлено договір про карту).
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:19
Квесторе_поверніться карту не можна, а телефон можна. Сечёте? А як встановити, що noname картою користувалася інша людина? І головне - навіщо?
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