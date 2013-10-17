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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3856385738583859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:одна карта на кількох людей,

Це порушення правил користування картою.

так картка знаходиться у власника.
а те що завели карту на чужий смарт хіба порушує правила?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48

  Vorlon написав:
  Tico написав:Квесторе_поверніться главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками

Не пишите ерунды. Кроме наложки Новой почты (и то не всегда) других случаев нет и быть не может. Это если про наземные терминалы речь.


От не нужно говорить опираясь только на свой опыт.
Если НП так делает то значит и другие могут сделать. НП не единственные умники.
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.
mephala
 
Повідомлень: 6497
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:04

  Stringer написав:Интересно, что там эти косорукие вторую неделю пилят, что смски не приходят :evil:
Вчера сделал 3 транзакции, все смс-ки пришли с небольшой задержкой
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Аналогично, делал операции и вчера и сегодня - все приходит.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mephala написав:У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.

моно, например, позволяет блокировать такие платежи. Может и в Форварде когда-то такая настройка появится
gabin278
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:24

  vitaliy_berdinskikh написав:Аналогично, делал операции и вчера и сегодня - все приходит.

Ага...в ІБ пущає...максимальна ставка по депо 14,25%. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:для того правила і існують

Банка чи платіжна система за порушення правил може наказати....якщо щось піде не так.

так, але спокуса кишмишем покриває всі гіпотетичні ризики)
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mephala написав:а те що завели карту на чужий смарт хіба порушує правила?

3. Не можна давати свою картку для використання іншій людині (навіть родичу). Нею
може користуватися тільки та людина, чиї ім'я та прізвище нанесені на лицьову сторону
банківської карти (або той, на чиє ім'я оформлено договір про карту).
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... myatka.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:19

Квесторе_поверніться карту не можна, а телефон можна. Сечёте? :lol: А як встановити, що noname картою користувалася інша людина? І головне - навіщо?
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