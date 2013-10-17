та без різниці картка іменна чи ні. я свій телефон дати можу кому хоч.
а пластик згідно правил завжди зі мною.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:33
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:54
Так Ви передаєте карту (при розрахунку використовуються реквізити Вашої карти)... свій чи чужий телефон...без різниці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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