RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3856385738583859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:33

  Ромасик написав:Квесторе_поверніться карту не можна, а телефон можна. Сечёте? :lol: А як встановити, що noname картою користувалася інша людина? І головне - навіщо?


та без різниці картка іменна чи ні. я свій телефон дати можу кому хоч.
а пластик згідно правил завжди зі мною. :roll:
mephala
 
Повідомлень: 6497
З нами з: 07.04.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:54

  mephala написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться карту не можна, а телефон можна. Сечёте? :lol: А як встановити, що noname картою користувалася інша людина? І головне - навіщо?


та без різниці картка іменна чи ні. я свій телефон дати можу кому хоч.
а пластик згідно правил завжди зі мною. :roll:

Так Ви передаєте карту (при розрахунку використовуються реквізити Вашої карти)... свій чи чужий телефон...без різниці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32542
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.
Striker
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46

Striker, не дражніть гусей. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32542
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:48

  Striker написав:Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.

С 11 марта уменьшат % по дебетке при остатке свыше 15 тыс. грн https://www.forward-bank.com/press-cent ... roduktam-/
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1388 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:48

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться карту не можна, а телефон можна. Сечёте? :lol: А як встановити, що noname картою користувалася інша людина? І головне - навіщо?


та без різниці картка іменна чи ні. я свій телефон дати можу кому хоч.
а пластик згідно правил завжди зі мною. :roll:

Так Ви передаєте карту (при розрахунку використовуються реквізити Вашої карти)... свій чи чужий телефон...без різниці.

я правила не читав, але по ходу зараз заборонено передавати карту чи ревізити карти. Передавати телефон не заборонено (реквізити карти користувач не знає). Хоча могли уже і підправити :roll:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 923
З нами з: 30.03.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:50

  Квесторе_поверніться написав:Striker, не дражніть гусей. :)

курей!
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 923
З нами з: 30.03.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:01

  ramzes4 написав:
  Striker написав:Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.

С 11 марта уменьшат % по дебетке при остатке свыше 15 тыс. грн https://www.forward-bank.com/press-cent ... roduktam-/

На счёт этого я в курсе, просто даже с учётом, что до 15к, всё равно как-то слишком сладкое предложение с учётом нынешних депозитов.
И сразу же вытекающий из выше указанного вопрос - сколько штук дебиток можно одновременно оформить в Форварде? :)
Striker
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3856385738583859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, nnallex і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8174, 8175, 8176
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81753 9654491
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 17:15
Esq
А-Банк 1 ... 1547, 1548, 1549
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15486 2140945
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 16:35
greenozon
ОКСІ БАНК 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
295 50886
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 15:50
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.