Ромасик написав:Квесторе_поверніться карту не можна, а телефон можна. Сечёте? А як встановити, що noname картою користувалася інша людина? І головне - навіщо?
та без різниці картка іменна чи ні. я свій телефон дати можу кому хоч. а пластик згідно правил завжди зі мною.
Так Ви передаєте карту (при розрахунку використовуються реквізити Вашої карти)... свій чи чужий телефон...без різниці.
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Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.
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Striker написав:Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.
Striker написав:Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.
На счёт этого я в курсе, просто даже с учётом, что до 15к, всё равно как-то слишком сладкое предложение с учётом нынешних депозитов. И сразу же вытекающий из выше указанного вопрос - сколько штук дебиток можно одновременно оформить в Форварде?
Striker, тут рубають прОцент, не безмежній кількості КОКОдебіт карт...а Ви продовжуєте дражнити гусей.
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