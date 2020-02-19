Striker написав:Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.
На счёт этого я в курсе, просто даже с учётом, что до 15к, всё равно как-то слишком сладкое предложение с учётом нынешних депозитов. И сразу же вытекающий из выше указанного вопрос - сколько штук дебиток можно одновременно оформить в Форварде?
3 как минимум.
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