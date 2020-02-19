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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3857385838593860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:
  ramzes4 написав:
  Striker написав:Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.

С 11 марта уменьшат % по дебетке при остатке свыше 15 тыс. грн https://www.forward-bank.com/press-cent ... roduktam-/

На счёт этого я в курсе, просто даже с учётом, что до 15к, всё равно как-то слишком сладкое предложение с учётом нынешних депозитов.
И сразу же вытекающий из выше указанного вопрос - сколько штук дебиток можно одновременно оформить в Форварде? :)
3 как минимум.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:21

  Квесторе_поверніться написав:Striker, тут рубають прОцент, не безмежній кількості КОКОдебіт карт...а Ви продовжуєте дражнити гусей. :)


С точки зрения банка можно было бы сделать отдельно карты для cashback и до восстановления. Если мне кешбэк не нужно и снятие в любом банкомате так же не нужно под 0%. То мне бы сразу 17% готовых можно было бы дать . А снятие можно было бы сделать 1%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03

  proftpd66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Striker, тут рубають прОцент, не безмежній кількості КОКОдебіт карт...а Ви продовжуєте дражнити гусей. :)


С точки зрения банка можно было бы сделать отдельно карты для cashback и до восстановления. Если мне кешбэк не нужно и снятие в любом банкомате так же не нужно под 0%. То мне бы сразу 17% готовых можно было бы дать . А снятие можно было бы сделать 1%.

Так в Шаромиги було...але вже впало до 13%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:То мне бы сразу 17% готовых можно было бы дать


а мне 25%!
:)
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greenozon
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