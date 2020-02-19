Striker написав:Кто-то в курсе, в связи с уменьшением ставок по депо скоро уменьшат и % на положительный остаток? А то получается, что на дебитке этот % выше, чем годовые депо на текущий момент. Интересуюсь, так как планирую оформить дебетку для накопления и кредитку.
На счёт этого я в курсе, просто даже с учётом, что до 15к, всё равно как-то слишком сладкое предложение с учётом нынешних депозитов. И сразу же вытекающий из выше указанного вопрос - сколько штук дебиток можно одновременно оформить в Форварде?
3 как минимум.
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Квесторе_поверніться написав:Striker, тут рубають прОцент, не безмежній кількості КОКОдебіт карт...а Ви продовжуєте дражнити гусей.
С точки зрения банка можно было бы сделать отдельно карты для cashback и до восстановления. Если мне кешбэк не нужно и снятие в любом банкомате так же не нужно под 0%. То мне бы сразу 17% готовых можно было бы дать . А снятие можно было бы сделать 1%.
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Квесторе_поверніться написав:Striker, тут рубають прОцент, не безмежній кількості КОКОдебіт карт...а Ви продовжуєте дражнити гусей.
С точки зрения банка можно было бы сделать отдельно карты для cashback и до восстановления. Если мне кешбэк не нужно и снятие в любом банкомате так же не нужно под 0%. То мне бы сразу 17% готовых можно было бы дать . А снятие можно было бы сделать 1%.
Так в Шаромиги було...але вже впало до 13%.
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Ромасик написав:я правила не читав, але по ходу зараз заборонено передавати карту чи ревізити карти. Передавати телефон не заборонено (реквізити карти користувач не знає). Хоча могли уже і підправити
То може варто прочитати?
Аутентифікаційні дані - пароль Клієнта для авторизації в Електронному гаманці (включаючи, але не обмежуючись, біометричні дані Клієнта (відбитки пальців або розпізнавання обличчя)), встановленому відповідно до Умов Сервіс-провайдера, ПІН-код, а також інші дані, що використовуються для доступу в Систему. За допомогою введення аутентифікаційних даних Клієнт підтверджує платіж.
3.3. Права і обов'язки Клієнта. ... 3.3.2. Забезпечити зберігання своїх Аутентифікаційних даних в недоступному для третіх осіб місці.
Ромасик написав:she_ne_investor я ьи ще до якихось слів подокулопувався. Але лінь. Наразі образ порушника мене теж цілком влаштовує)
Вже порушення визнали...
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