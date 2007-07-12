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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3858385938603861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Igneus написав:После Визы мне оформили еще Мастеркард :)


Подскажите, какой город?
Alpha1251
 
Повідомлень: 239
З нами з: 02.04.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 02:19

  Alpha1251 написав:
Igneus написав:После Визы мне оформили еще Мастеркард :)


Подскажите, какой город?

Ответил в "личку".
Igneus
 
Повідомлень: 426
З нами з: 29.08.18
Подякував: 134 раз.
Подякували: 245 раз.
 
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  #<1 ... 3858385938603861
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