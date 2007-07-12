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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:38
Igneus написав:
После Визы мне оформили еще Мастеркард
Подскажите, какой город?
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Додано: Чет 20 лют, 2020 02:19
Alpha1251 написав: Igneus написав:
После Визы мне оформили еще Мастеркард
Подскажите, какой город?
Ответил в "личку".
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Igneus
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