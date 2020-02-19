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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 02:19
Alpha1251 написав: Igneus написав:
После Визы мне оформили еще Мастеркард
Подскажите, какой город?
Ответил в "личку".
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Igneus
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:33
she_ne_investor написав: Ромасик написав:
я правила не читав, але по ходу зараз заборонено передавати карту чи ревізити карти. Передавати телефон не заборонено (реквізити карти користувач не знає). Хоча могли уже і підправити
То може варто прочитати?
Аутентифікаційні дані - пароль Клієнта для авторизації в Електронному гаманці (включаючи, але не обмежуючись, біометричні дані Клієнта (відбитки пальців або розпізнавання обличчя)), встановленому відповідно до Умов Сервіс-провайдера, ПІН-код, а також інші дані, що використовуються для доступу в
Систему. За допомогою введення аутентифікаційних даних Клієнт підтверджує платіж.
3.3. Права і обов'язки Клієнта.
...
3.3.2. Забезпечити зберігання своїх Аутентифікаційних даних в недоступному для третіх осіб місці.
еще раз. когда платиш до 500 грн телефон даже разблокировать не нужно. просто вывел его кнопкой из сна и все. что я кроме телефона разгласил третьему лицу?
а вот во время регистрации в гугле или других сервисах где вы привязываете карту и передаете им ВСЕ реквизиты карты - номер, срок дейтвия, свв. как это согласуется с правилами?
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mephala
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:43
Залишав заявку по рефералці на КоКо кредитку. По телефону разом з дівчиною з колл-центру зробили заявку з бажаним кредитним лімітом. Через пів години передзвонили і сказали що кредитний ліміт не схвалено, буде 0. Пішов у відділення забирати кредитку з нульовим лімітом а у відділенні дівчина сказала що ту заявку неправильно заповнили, заповнили з нею ще раз і через 15 хвилин схвалили бажаний кредитний ліміт
Такі діла, краще не по телефону замовляти а йти у відділення...
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miltador
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:50
miltador хм, хороший прикол
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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