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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3859386038613862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 02:19

  Alpha1251 написав:
Igneus написав:После Визы мне оформили еще Мастеркард :)


Подскажите, какой город?

Ответил в "личку".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:33

  she_ne_investor написав:
  Ромасик написав:я правила не читав, але по ходу зараз заборонено передавати карту чи ревізити карти. Передавати телефон не заборонено (реквізити карти користувач не знає). Хоча могли уже і підправити :roll:

То може варто прочитати?
Аутентифікаційні дані - пароль Клієнта для авторизації в Електронному гаманці (включаючи, але не обмежуючись, біометричні дані Клієнта (відбитки пальців або розпізнавання обличчя)), встановленому відповідно до Умов Сервіс-провайдера, ПІН-код, а також інші дані, що використовуються для доступу в
Систему. За допомогою введення аутентифікаційних даних Клієнт підтверджує платіж.

3.3. Права і обов'язки Клієнта.
...
3.3.2. Забезпечити зберігання своїх Аутентифікаційних даних в недоступному для третіх осіб місці.

еще раз. когда платиш до 500 грн телефон даже разблокировать не нужно. просто вывел его кнопкой из сна и все. что я кроме телефона разгласил третьему лицу?

а вот во время регистрации в гугле или других сервисах где вы привязываете карту и передаете им ВСЕ реквизиты карты - номер, срок дейтвия, свв. как это согласуется с правилами?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Залишав заявку по рефералці на КоКо кредитку. По телефону разом з дівчиною з колл-центру зробили заявку з бажаним кредитним лімітом. Через пів години передзвонили і сказали що кредитний ліміт не схвалено, буде 0. Пішов у відділення забирати кредитку з нульовим лімітом а у відділенні дівчина сказала що ту заявку неправильно заповнили, заповнили з нею ще раз і через 15 хвилин схвалили бажаний кредитний ліміт :) Такі діла, краще не по телефону замовляти а йти у відділення...
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:50

miltador хм, хороший прикол
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:16

  mephala написав:
  Vorlon написав:
  Tico написав:Квесторе_поверніться главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками

Не пишите ерунды. Кроме наложки Новой почты (и то не всегда) других случаев нет и быть не может. Это если про наземные терминалы речь.


От не нужно говорить опираясь только на свой опыт.
Если НП так делает то значит и другие могут сделать. НП не единственные умники.
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.

А можно поподробней с этого момента, комиссия от Барсика или от терминала, за перевод средств ?
Tico
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:23

  miltador написав:Залишав заявку по рефералці на КоКо кредитку. По телефону разом з дівчиною з колл-центру зробили заявку з бажаним кредитним лімітом. Через пів години передзвонили і сказали що кредитний ліміт не схвалено, буде 0. Пішов у відділення забирати кредитку з нульовим лімітом а у відділенні дівчина сказала що ту заявку неправильно заповнили, заповнили з нею ще раз і через 15 хвилин схвалили бажаний кредитний ліміт :) Такі діла, краще не по телефону замовляти а йти у відділення...

Ну як краще.
80 грн за рефералку не отримаєте.
А що зі страховками? :wink:
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

При добавлении карт в гпей, вы (подразумеваем владелец) вводит все данные карты один раз. Нарушения нет, на сколько телефонов не добавь карту. А гпей создаёт виртуальный номер и дальнейшие оплаты идут уже через него (просмотрите любой чек пос терминала), так что считаю, формально никаких нарушений не будет - в каждом аккаунте может оплата с разных карт, привязанных к одной физической
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:27

ramzes4 хотіли підключити страховку, я відмовився. Дівчина в відділенні сказала їх за це ругають але відключила мені страховку.
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:49

miltador не то, что ругают в список на увольнение вносят.
Ну не скажет ведь, она, что из-за вас бонус не получит :D
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:50

anis ну че сразу бонус, KPI не выполняет :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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