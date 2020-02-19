|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 02:19
Alpha1251 написав: Igneus написав:
После Визы мне оформили еще Мастеркард
Подскажите, какой город?
Ответил в "личку".
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 426
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:33
she_ne_investor написав: Ромасик написав:
я правила не читав, але по ходу зараз заборонено передавати карту чи ревізити карти. Передавати телефон не заборонено (реквізити карти користувач не знає). Хоча могли уже і підправити
То може варто прочитати?
Аутентифікаційні дані - пароль Клієнта для авторизації в Електронному гаманці (включаючи, але не обмежуючись, біометричні дані Клієнта (відбитки пальців або розпізнавання обличчя)), встановленому відповідно до Умов Сервіс-провайдера, ПІН-код, а також інші дані, що використовуються для доступу в
Систему. За допомогою введення аутентифікаційних даних Клієнт підтверджує платіж.
3.3. Права і обов'язки Клієнта.
...
3.3.2. Забезпечити зберігання своїх Аутентифікаційних даних в недоступному для третіх осіб місці.
еще раз. когда платиш до 500 грн телефон даже разблокировать не нужно. просто вывел его кнопкой из сна и все. что я кроме телефона разгласил третьему лицу?
а вот во время регистрации в гугле или других сервисах где вы привязываете карту и передаете им ВСЕ реквизиты карты - номер, срок дейтвия, свв. как это согласуется с правилами?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6500
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:43
Залишав заявку по рефералці на КоКо кредитку. По телефону разом з дівчиною з колл-центру зробили заявку з бажаним кредитним лімітом. Через пів години передзвонили і сказали що кредитний ліміт не схвалено, буде 0. Пішов у відділення забирати кредитку з нульовим лімітом а у відділенні дівчина сказала що ту заявку неправильно заповнили, заповнили з нею ще раз і через 15 хвилин схвалили бажаний кредитний ліміт
Такі діла, краще не по телефону замовляти а йти у відділення...
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:50
miltador хм, хороший прикол
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:16
mephala написав: Vorlon написав: Tico написав:Квесторе_поверніться
главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками
Не пишите ерунды. Кроме наложки Новой почты (и то не всегда) других случаев нет и быть не может. Это если про наземные терминалы речь.
От не нужно говорить опираясь только на свой опыт.
Если НП так делает то значит и другие могут сделать. НП не единственные умники.
У меня так хорошие знакомые мебель купили. Оплатили 10К через терминал наземный и прозрели от комиса когда им смска трэнькнула.
А можно поподробней с этого момента, комиссия от Барсика или от терминала, за перевод средств ?
-
Tico
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 05.10.12
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:23
miltador написав:
Залишав заявку по рефералці на КоКо кредитку. По телефону разом з дівчиною з колл-центру зробили заявку з бажаним кредитним лімітом. Через пів години передзвонили і сказали що кредитний ліміт не схвалено, буде 0. Пішов у відділення забирати кредитку з нульовим лімітом а у відділенні дівчина сказала що ту заявку неправильно заповнили, заповнили з нею ще раз і через 15 хвилин схвалили бажаний кредитний ліміт
Такі діла, краще не по телефону замовляти а йти у відділення...
Ну як краще.
80 грн за рефералку не отримаєте.
А що зі страховками?
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 410
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1390 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:25
При добавлении карт в гпей, вы (подразумеваем владелец) вводит все данные карты один раз. Нарушения нет, на сколько телефонов не добавь карту. А гпей создаёт виртуальный номер и дальнейшие оплаты идут уже через него (просмотрите любой чек пос терминала), так что считаю, формально никаких нарушений не будет - в каждом аккаунте может оплата с разных карт, привязанных к одной физической
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:27
ramzes4 хотіли підключити страховку, я відмовився. Дівчина в відділенні сказала їх за це ругають але відключила мені страховку.
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:49
miltador
не то, что ругают в список на увольнение вносят.
Ну не скажет ведь, она, что из-за вас бонус не получит
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:50
anis
ну че сразу бонус, KPI не выполняет
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15493
|2141794
|
|
|2227
|713121
|
|
|906
|118255
|
|