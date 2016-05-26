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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:54
КОКО КАРД:
Ежемесячный тариф:от несчастных случаев и болезней 1% от суммы фактической кредитной задолженности;
Программа страхования финансовых рисков "Защита от мошенничества" 12 грн.
+5 грн за смс-сервис.
То есть, получается, что банк каждый месяц гарантировано сдирает 17 грн, и плюс ещё 1% (помимо основных %) за использованные кредитные средства? ЛОХО КАРД какая-то получается.
Потом: на нашем сайте в рейтинге кредиток Реальный льготный период - 29 дней. Почему не 60? И ещё встречал инфо, что грейс действует только при оплате безналичными, а за снятие налички сразу начинают начисляться проценты за кредит. Так ли это?
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:56
Tico написав:
А можно поподробней с этого момента, комиссия от Барсика или от терминала, за перевод средств ?
комиссия была от банка за п2п кредитными.
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mephala
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:58
Striker написав:
Ежемесячный тариф:от несчастных случаев и болезней 1% от суммы фактической кредитной задолженности;
Программа страхования финансовых рисков "Защита от мошенничества" 12 грн.
+5 грн за смс-сервис.
це відключається
Striker написав:
грейс действует только при оплате безналичными, а за снятие налички сразу начинают начисляться проценты за кредит. Так ли это?
так
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:00
Alex_ki написав:
При добавлении карт в гпей, вы (подразумеваем владелец) вводит все данные карты один раз. Нарушения нет, на сколько телефонов не добавь карту. А гпей создаёт виртуальный номер и дальнейшие оплаты идут уже через него (просмотрите любой чек пос терминала), так что считаю, формально никаких нарушений не будет - в каждом аккаунте может оплата с разных карт, привязанных к одной физической
но даже этот один первый раз вы рассказываете третьему лицу (гуглу) свои реквизиты. насколько это согласуется с требованиями не разглашать данные?
да и вообще на любом другом сайте где вводятся реквизиты для платежа вы их рассказываете третьему лицу которое при желании может их сохранить даже без моего ведома.
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mephala
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:08
chipmunk
1. Ок.
2. Тогда эта кредитка невыгодна. Допустим, бесплатное снятие налички, но получается за месяц те же 4%, что и в остальных банках при снятии, только там ещё и грейс реальный, то есть выгоднее условия. А если не гасить 2-3 месяца и больше, то тут 3.2% от Мони и даже 3,6% от бегемота более выгодны, чем 4% в мес. у Коко. Вопрос - зачем нужна Коко кредитка?
Востаннє редагувалось Striker
в Чет 20 лют, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:09
Коллеги, напомните, пожалуйста, лимиты на п2п с БВК и на сэп с Ощадного.
СЭП еще бесплатен?
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la9
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:12
anis написав: Striker написав:
И сразу же вытекающий из выше указанного вопрос - сколько штук дебиток можно одновременно оформить в Форварде?
3 как минимум.
і як максимум
неіменних можна по одній з кожної системи (тобто VISA та MC, Простір не рахується), а іменні виготовляють тільки VISA
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Basilio2020
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:22
Basilio2020
Спасибо. Мне достаточно будет 2 неименных: VISA и MC.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:31
Basilio2020хотел взять именную при активной не именной, в отделении сказали не именная будет закрыта (внутреннее распоряжение банка! ГЛ дала такой же ответ)
получает на сегодня активных 2 карты на выбор (именная виза или не именная), дебетовых.
у кого то есть успешный кейс получения 3! карт?
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:30
anis написав:Basilio2020
хотел взять именную при активной не именной, в отделении сказали не именная будет закрыта (внутреннее распоряжение банка! ГЛ дала такой же ответ)
получает на сегодня активных 2 карты на выбор (именная виза или не именная), дебетовых.
у кого то есть успешный кейс получения 3! карт?
у мене немає, теж тільки дві неіменних, але менеджер говорила, що "можна спробувати, але навіщо вам 50 гривень платити", я не став
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Basilio2020
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