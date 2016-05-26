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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3860386138623863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Basilio2020 написав:що "можна спробувати, але навіщо вам 50 гривень платити", я не став
а я попробовал, но увы(((
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:44

  Striker написав:chipmunk
1. Ок.
2. Тогда эта кредитка невыгодна. Допустим, бесплатное снятие налички, но получается за месяц те же 4%, что и в остальных банках при снятии, только там ещё и грейс реальный, то есть выгоднее условия. А если не гасить 2-3 месяца и больше, то тут 3.2% от Мони и даже 3,6% от бегемота более выгодны, чем 4% в мес. у Коко. Вопрос - зачем нужна Коко кредитка?

Ложкой можно есть суп, второе, салат и чай размешать, вопрос - зачем нужна вилка и нож?!
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:57

Stringer
В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:57

Коло друзів можна 1 раз юзати 1 імяреку по КОКОдебіт?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Ещё какие варианты?

в этом месяце купить, в следующем погасить рабочий кейс на любой КК
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Подякував: 103 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:03

Квесторе_поверніться почему? нет, на каждый продукт могут вашей рефкой воспользоваться, или любой другой.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:06

  Striker написав:Stringer
В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?

Это вопрос не философии, а выбора инструментария для комфортного обеспечения ежедневной жизнедеятельности.
Если у вас одна потребность - хватит и одной кредитки на всю жизнь 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:07

  anis написав:Квесторе_поверніться почему? нет, на каждый продукт могут вашей рефкой воспользоваться, или любой другой.

Однією рефкою 2 рази на КОКОдебіт можна?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32557
З нами з: 22.11.13
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