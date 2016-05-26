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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:39
Basilio2020 написав:
що "можна спробувати, але навіщо вам 50 гривень платити", я не став
а я попробовал, но увы(((
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:44
Striker написав:chipmunk
1. Ок.
2. Тогда эта кредитка невыгодна. Допустим, бесплатное снятие налички, но получается за месяц те же 4%, что и в остальных банках при снятии, только там ещё и грейс реальный, то есть выгоднее условия. А если не гасить 2-3 месяца и больше, то тут 3.2% от Мони и даже 3,6% от бегемота более выгодны, чем 4% в мес. у Коко. Вопрос - зачем нужна Коко кредитка?
Ложкой можно есть суп, второе, салат и чай размешать, вопрос - зачем нужна вилка и нож?!
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Stringer
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:57
Stringer
В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:57
Коло друзів можна 1 раз юзати 1 імяреку по КОКОдебіт?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:02
Striker написав:
Ещё какие варианты?
в этом месяце купить, в следующем погасить рабочий кейс на любой КК
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:03
Квесторе_поверніться почему? нет, на каждый продукт могут вашей рефкой воспользоваться, или любой другой.
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:06
Striker написав:Stringer
В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?
Это вопрос не философии, а выбора инструментария для комфортного обеспечения ежедневной жизнедеятельности.
Если у вас одна потребность - хватит и одной кредитки на всю жизнь
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:07
anis написав:Квесторе_поверніться
почему? нет, на каждый продукт могут вашей рефкой воспользоваться, или любой другой.
Однією рефкою 2 рази на КОКОдебіт можна?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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