Підкажіть будь-ласка, у Вашому підпису http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) То як ці 200 грн - зразу однією сумою, чи це 100 грн вітальний бонус + 100 грн за розрахунок наступного місяця? В банку сказали, що 200 дають лише при наявності смс с цією сумою (запрошення таке собі в смс повинно прийти - приходьте отримайте винагороду), але вони давно не бачили клієнтів, кому така смс прийшла
САме так...двома траншами по 100 грн грязними. А 200 грн це інша ахція без рефералки. Фарс повинен Вас запросити в відділення для отримання Карти для Виплат (Простір).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Подскажите, если я свою рефералку брошу знакомому (он уже клиент форварда), он оформит по ней КОКО-карту. Будет ли начислен бонус или эта рефералка для новых клиентов, которые не являются клиентами банка?
акет написав:Подскажите, если я свою рефералку брошу знакомому (он уже клиент форварда), он оформит по ней КОКО-карту. Будет ли начислен бонус или эта рефералка для новых клиентов, которые не являются клиентами банка?
В Акції приймають участь Клієнти, які відповідають умовам Акції (далі – Учасники Акції): є Клієнтами Організатора, які мають укладений з Банком договір на будь-який з продуктів Банку (далі - «Існуючий Клієнт»); не є клієнтами Організатора, у яких не має оформлених у Організатора кредитної картки за продуктом «KOKO КАРД (Кредитна картка)» та/або дебетової картки за продуктом «KOKO КАРД (Дебетова картка)» (далі - «Новий Клієнт»).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
акет написав:Подскажите, если я свою рефералку брошу знакомому (он уже клиент форварда), он оформит по ней КОКО-карту. Будет ли начислен бонус или эта рефералка для новых клиентов, которые не являются клиентами банка?
Не можно, а нужно! Конечно и он и вы получите. Я давно клиент и Коко продуктов , но для новых дебеток взял рефку с форума, кто меньше всего их офишировал. Бонус уже на карте.
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http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.