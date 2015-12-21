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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3862386338643865>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:38

  Spring написав:Квесторе_поверніться

Підкажіть будь-ласка, у Вашому підпису
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту)
То як ці 200 грн - зразу однією сумою, чи це 100 грн вітальний бонус + 100 грн за розрахунок наступного місяця?
В банку сказали, що 200 дають лише при наявності смс с цією сумою (запрошення таке собі в смс повинно прийти - приходьте отримайте винагороду), але вони давно не бачили клієнтів, кому така смс прийшла

САме так...двома траншами по 100 грн грязними.
А 200 грн це інша ахція без рефералки.
Фарс повинен Вас запросити в відділення для отримання Карти для Виплат (Простір).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, если я свою рефералку брошу знакомому (он уже клиент форварда), он оформит по ней КОКО-карту. Будет ли начислен бонус или эта рефералка для новых клиентов, которые не являются клиентами банка?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:27

  акет написав:Подскажите, если я свою рефералку брошу знакомому (он уже клиент форварда), он оформит по ней КОКО-карту. Будет ли начислен бонус или эта рефералка для новых клиентов, которые не являются клиентами банка?

В Акції приймають участь Клієнти, які відповідають умовам Акції (далі – Учасники Акції): є
Клієнтами Організатора, які мають укладений з Банком договір на будь-який з продуктів Банку
(далі - «Існуючий Клієнт»); не є клієнтами Організатора, у яких не має оформлених у
Організатора кредитної картки за продуктом «KOKO КАРД (Кредитна картка)» та/або
дебетової картки за продуктом «KOKO КАРД (Дебетова картка)» (далі - «Новий Клієнт»).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

акет написав:Подскажите, если я свою рефералку брошу знакомому (он уже клиент форварда), он оформит по ней КОКО-карту. Будет ли начислен бонус или эта рефералка для новых клиентов, которые не являются клиентами банка?
Не можно, а нужно!
Конечно и он и вы получите.
Я давно клиент и Коко продуктов , но для новых дебеток взял рефку с форума, кто меньше всего их офишировал. Бонус уже на карте.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подали заявку по рефссылке, перезвонили из банка, девочка сказала, что только для новых клиентов бонус, а т.к. вы являетесь уже клиентом банка, то бонус не начислят.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:38

  акет написав:Подали заявку по рефссылке, перезвонили из банка, девочка сказала, что только для новых клиентов бонус, а т.к. вы являетесь уже клиентом банка, то бонус не начислят.

А Ви правильною рефералкою скористались?
Новий клієнт - це клієнт який не має жодної карти КОКО.
Якщр не будуть бонус платити...стукайте...будем чинити шкандаль.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 20 лют, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:she_ne_investor я ьи ще до якихось слів подокулопувався. Але лінь. Наразі образ порушника мене теж цілком влаштовує)

Вже порушення визнали... :wink:

я його й не заперечував. Але цього мало для слідства :wink:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

акет написав:Подали заявку по рефссылке, перезвонили из банка, девочка сказала, что только для новых клиентов бонус, а т.к. вы являетесь уже клиентом банка, то бонус не начислят.
Могли б у них ничего и не спрашивать, а идти за картой.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42

  Квесторе_поверніться написав:
  акет написав:Подали заявку по рефссылке, перезвонили из банка, девочка сказала, что только для новых клиентов бонус, а т.к. вы являетесь уже клиентом банка, то бонус не начислят.

А Ви правильною рефералкою скористались?

Банк вчера прислал мне смс с рефералкой, этой ссылкой и воспользовались.
На странице заказа КОКО-карты, не вижу где выбрать дебетную.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если надо оформить две дебетки на одного человека, надо ли два раза заполнять данные на странице заказа карты?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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