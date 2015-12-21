акет написав:Подали заявку по рефссылке, перезвонили из банка, девочка сказала, что только для новых клиентов бонус, а т.к. вы являетесь уже клиентом банка, то бонус не начислят.
А Ви правильною рефералкою скористались?
Банк вчера прислал мне смс с рефералкой, этой ссылкой и воспользовались. На странице заказа КОКО-карты, не вижу где выбрать дебетную.
Ее там нет, с банка позвонят вы скажите какую карту чтоб готовили, по 1 заказу 1 карту получать только, если 2 возьмете а в отделении это любят, то получите только по одной и обычно это мин сумма по дебетке, хоть и кредит будет.
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wolt450 написав:Завтра гривневі ставки падають інфо не від кума
З офіційних джерел?
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wolt450 написав:Завтра гривневі ставки падають інфо не від кума
Дякуєм, а то ті Куми-балаболи тільки рефки можуть парити
Буде 13% максимум в гривні?
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wolt450 написав:Завтра гривневі ставки падають інфо не від кума
Шо опять!
Фарс банка з іноземним капіталом...ставки мають бути як в Валі і Сіба.
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Striker написав:Stringer В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?
Это вопрос не философии, а выбора инструментария для комфортного обеспечения ежедневной жизнедеятельности. Если у вас одна потребность - хватит и одной кредитки на всю жизнь
Смотрите. У меня есть приват на 40к лимита, но в ближайшее время планирую оформить чёрную моню из-за более выгодных условий кредитования и для кешбэка, также смотрю на кредитки коко и зелёную а-банка, в основном для кешбэка, ну и лимит на всякий случай. Это уже явно не одна потребность) Также хочу оформить дебетку Форварда из-за 15% и держать там 10-14к на постоянной основе. На дебетке тоже есть кешбэк. То есть нужно брать ещё коко кредитку ради повышенного кешбэка за кредитные деньги - Вы это пытаетесь мне объяснить? Если да, то я согласен, ещё один вариант для кешбэка. Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции.
Striker написав:Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции
Цікаво як Ви порахували цю вигоду?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.