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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3863386438653866>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

акет написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  акет написав:Подали заявку по рефссылке, перезвонили из банка, девочка сказала, что только для новых клиентов бонус, а т.к. вы являетесь уже клиентом банка, то бонус не начислят.

А Ви правильною рефералкою скористались?

Банк вчера прислал мне смс с рефералкой, этой ссылкой и воспользовались.
На странице заказа КОКО-карты, не вижу где выбрать дебетную.
Ее там нет, с банка позвонят вы скажите какую карту чтоб готовили, по 1 заказу 1 карту получать только, если 2 возьмете а в отделении это любят, то получите только по одной и обычно это мин сумма по дебетке, хоть и кредит будет.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

акет написав:Если надо оформить две дебетки на одного человека, надо ли два раза заполнять данные на странице заказа карты?
Да и лучше получили бонус пошли за следующей, а то бывали случаи и пролетали с бонусом
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Подякував: 103 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Завтра гривневі ставки падають
інфо не від кума :wink:
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:58

  wolt450 написав:Завтра гривневі ставки падають
інфо не від кума :wink:

З офіційних джерел?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:58

  wolt450 написав:Завтра гривневі ставки падають
інфо не від кума :wink:


Дякуєм, а то ті Куми-балаболи тільки рефки можуть парити :roll:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:03

  jay2004 написав:
  wolt450 написав:Завтра гривневі ставки падають
інфо не від кума :wink:


Дякуєм, а то ті Куми-балаболи тільки рефки можуть парити :roll:

Буде 13% максимум в гривні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

wolt450 написав:Завтра гривневі ставки падають
інфо не від кума :wink:
Шо опять!
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:24

  anis написав:
wolt450 написав:Завтра гривневі ставки падають
інфо не від кума :wink:
Шо опять!

Фарс банка з іноземним капіталом...ставки мають бути як в Валі і Сіба. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:33

  Stringer написав:
  Striker написав:Stringer
В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?

Это вопрос не философии, а выбора инструментария для комфортного обеспечения ежедневной жизнедеятельности.
Если у вас одна потребность - хватит и одной кредитки на всю жизнь 8)

Смотрите. У меня есть приват на 40к лимита, но в ближайшее время планирую оформить чёрную моню из-за более выгодных условий кредитования и для кешбэка, также смотрю на кредитки коко и зелёную а-банка, в основном для кешбэка, ну и лимит на всякий случай. Это уже явно не одна потребность) Также хочу оформить дебетку Форварда из-за 15% и держать там 10-14к на постоянной основе. На дебетке тоже есть кешбэк. То есть нужно брать ещё коко кредитку ради повышенного кешбэка за кредитные деньги - Вы это пытаетесь мне объяснить? Если да, то я согласен, ещё один вариант для кешбэка. Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции

Цікаво як Ви порахували цю вигоду?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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