Striker написав:

Stringer написав: Striker написав: Stringer

В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты? В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?

Это вопрос не философии, а выбора инструментария для комфортного обеспечения ежедневной жизнедеятельности.

Если у вас одна потребность - хватит и одной кредитки на всю жизнь Это вопрос не философии, а выбора инструментария для комфортного обеспечения ежедневной жизнедеятельности.Если у вас одна потребность - хватит и одной кредитки на всю жизнь

Смотрите. У меня есть приват на 40к лимита, но в ближайшее время планирую оформить чёрную моню из-за более выгодных условий кредитования и для кешбэка, также смотрю на кредитки коко и зелёную а-банка, в основном для кешбэка, ну и лимит на всякий случай. Это уже явно не одна потребность) Также хочу оформить дебетку Форварда из-за 15% и держать там 10-14к на постоянной основе. На дебетке тоже есть кешбэк. То есть нужно брать ещё коко кредитку ради повышенного кешбэка за кредитные деньги - Вы это пытаетесь мне объяснить? Если да, то я согласен, ещё один вариант для кешбэка. Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции.