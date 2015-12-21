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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:40
Striker написав:
чёрную моню из-за более выгодных условий кредитования и для кешбэка
Там немає вигідніших умов...що вигідніше?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:44
Striker плюс мони - это удобное приложение/оформление, но и минусы есть.. в начислении кешбека за кредитные, за сьем наличных, за % на остаток
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:44
Striker написав: Stringer написав: Striker написав:Stringer
В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?
Это вопрос не философии, а выбора инструментария для комфортного обеспечения ежедневной жизнедеятельности.
Если у вас одна потребность - хватит и одной кредитки на всю жизнь
Смотрите. У меня есть приват на 40к лимита, но в ближайшее время планирую оформить чёрную моню из-за более выгодных условий кредитования и для кешбэка, также смотрю на кредитки коко и зелёную а-банка, в основном для кешбэка, ну и лимит на всякий случай. Это уже явно не одна потребность) Также хочу оформить дебетку Форварда из-за 15% и держать там 10-14к на постоянной основе. На дебетке тоже есть кешбэк. То есть нужно брать ещё коко кредитку ради повышенного кешбэка за кредитные деньги - Вы это пытаетесь мне объяснить? Если да, то я согласен, ещё один вариант для кешбэка. Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции.
Это ваше заблуждение расходится с действительностью.
Если вы оцениваете выгодность кредитной карты исходя из условия снятия налика на долгий срок, непонятно, зачем вы пишите об этом на финансовом форуме
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Stringer
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1
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:50
за лишньо нарахований кеш-бек в січні, списаний в лютому, засранці ще й заборгованість порахували.
картка в 30дневному грейсі постійно, виписки ідеальні
скунс назавжди
хтось тут сумніви розводив
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wolt450
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:51
Striker написав:
Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции
Серьёзно? Особенно примат?
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Vorlon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:56
wolt450 написав:
за лишньо нарахований кеш-бек в січні, списаний в лютому, засранці ще й заборгованість порахували.
картка в 30дневному грейсі постійно, виписки ідеальні
скунс назавжди
хтось тут сумніви розводив
кажись у мони тоже что-то было перед НГ неправильно начислено(помоему % на остаток) и там тоже люди пострадали чуток - так что
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Чет 20 лют, 2020 16:15
kreuz
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