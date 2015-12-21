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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38643865386638673868>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:чёрную моню из-за более выгодных условий кредитования и для кешбэка

Там немає вигідніших умов...що вигідніше?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:44

Striker плюс мони - это удобное приложение/оформление, но и минусы есть.. в начислении кешбека за кредитные, за сьем наличных, за % на остаток
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:44

  Striker написав:
  Stringer написав:
  Striker написав:Stringer
В философии не силён. Эта кредитка годится только если снимать на 1-3 недели и потом гасить. Ну или если надо что-то купить с хорошим кешбэком и сразу загасить. Ещё какие варианты?

Это вопрос не философии, а выбора инструментария для комфортного обеспечения ежедневной жизнедеятельности.
Если у вас одна потребность - хватит и одной кредитки на всю жизнь 8)

Смотрите. У меня есть приват на 40к лимита, но в ближайшее время планирую оформить чёрную моню из-за более выгодных условий кредитования и для кешбэка, также смотрю на кредитки коко и зелёную а-банка, в основном для кешбэка, ну и лимит на всякий случай. Это уже явно не одна потребность) Также хочу оформить дебетку Форварда из-за 15% и держать там 10-14к на постоянной основе. На дебетке тоже есть кешбэк. То есть нужно брать ещё коко кредитку ради повышенного кешбэка за кредитные деньги - Вы это пытаетесь мне объяснить? Если да, то я согласен, ещё один вариант для кешбэка. Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции.

Это ваше заблуждение расходится с действительностью.
Если вы оцениваете выгодность кредитной карты исходя из условия снятия налика на долгий срок, непонятно, зачем вы пишите об этом на финансовом форуме
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

за лишньо нарахований кеш-бек в січні, списаний в лютому, засранці ще й заборгованість порахували.
картка в 30дневному грейсі постійно, виписки ідеальні
скунс назавжди
хтось тут сумніви розводив
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:51

  Striker написав:Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции

Серьёзно? Особенно примат? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:56

  wolt450 написав:за лишньо нарахований кеш-бек в січні, списаний в лютому, засранці ще й заборгованість порахували.
картка в 30дневному грейсі постійно, виписки ідеальні
скунс назавжди
хтось тут сумніви розводив
кажись у мони тоже что-то было перед НГ неправильно начислено(помоему % на остаток) и там тоже люди пострадали чуток - так что :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:30

  Vorlon написав:
  Striker написав:Но если смотреть как на кредитку, то моня и приват выгоднее на длинной дистанции

Серьёзно? Особенно примат? :shock:

Снимаем наличку с примата - 4% сразу и льготный до 55 дней, далее 3.6% в месяц (43% в год). Снимаем наличку с Барсика - снятие бесплатно, но сразу же насчитываются 48% годовых, т.е. 4% в месяц сразу же без льготного периода. Выходит, что даже примат чуть выгоднее. :lol: Смысл КокоБарсика только если снимать и гасить в течении 3-х недель. :roll:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:37

Striker
Простите, а зачем вам финансовый форум, если для вас снятие налички с кредиток - насущная необходимость? Мне лично пофиг - хоть 1000% за снятие! Я с дебеток даже за 0,5% не снимаю (дорого), не говоря уже о кредитках.

Понятное дело, что мы говорим за обычную жизнь, а не когда в дом пришла, например, большая беда.
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 20 лют, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:37

  omb написав:Striker плюс мони - это удобное приложение/оформление, но и минусы есть.. в начислении кешбека за кредитные, за сьем наличных, за % на остаток

Это да, но для кешбэка, если пришлось использовать лимит мони, можно попользоваться другими картами с кешбэком. А если не используешь лимит, то вообще никаких минусов. Для съёма наличных у меня есть КДВ примата с зарплатой. А % на остаток лучше держать у Барсика в дебетке. :D
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:40

Striker а тут какие минусы в кредитке если не используешь?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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