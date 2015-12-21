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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:44
Vorlon написав:Striker
Простите, а зачем вам финансовый форум, если для вас снятие налички с кредиток - насущная необходимость? Мне лично пофиг - хоть 1000% за снятие! Я с дебеток даже за 0,5% не снимаю (дорого), не говоря уже о кредитках.
Понятное дело, что мы говорим за обычную жизнь, а не когда в дом пришла, например, большая беда.
Это кто такое сказал про необходимость? Я лимитом пользуюсь крайне редко. Но когда наступает такой случай, я планирую снимать с Мони, так как ставки ниже, чем 3,2% в месяц, нет ни у кого. Для кешбэка КоКо норм, но не как кредитка.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:46
Striker
У нас разные понятия кредитки. Для 99% - это карта со льготным периодом и кэшбеком. Наличные тут большинству пофиг.
А вы планируете, что у вас будет беда?
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Vorlon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:47
omb написав:Striker
а тут какие минусы в кредитке если не используешь?
Тут - это где?
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:50
Striker
В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку
и получить за это 250 грязными
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omb
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:53
Человек - или идеально-сферический олень или тролль.
В любом случае - говорить не о чем
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mustbe
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:55
Vorlon написав:Striker
У нас разные понятия кредитки. Для 99% - это карта со льготным периодом и кэшбеком. Наличные тут большинству пофиг.
А вы планируете, что у вас будет беда?
Окей, льготный период при покупке безналом и с кешбэком это то, что нужно большинству. И мне тоже.
Причем тут беда, о чём Вы вообще? Иногда, допустим, раз в год-два, приходится снимать на что-то срочное. Лучше снимать с Мони, чем с Коко, если знаешь, что будешь гасить не один месяц. В чём проблема?
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:58
mustbe написав:
Человек - или идеально-сферический олень или тролль.
В любом случае - говорить не о чем
Я Вас оскорблял где-то? Бескультурщина. Если я что-то неправильно говорю, по-вашему мнению, то давайте по пунктам.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:01
Striker написав:
Смысл КокоБарсика только если снимать и гасить в течении 3-х недель.
в этом случае проценты не начисляются ?
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Tico
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:01
Striker написав:
Иногда, допустим, раз в год-два, приходится снимать на что-то срочное.
Ну мне не приходилось ни разу вообще. Поэтому и говорю про беду - может и придётся когда-либо, не зарекаюсь. Но не планирую.
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Vorlon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:03
omb написав:Striker
В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку
и получить за это 250 грязными
Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как я понимаю, неактивный счёт - это если не пользуешься в течении года. Если я неправ - поправьте, пожалуйста. И что значит неактивный, если я оплачиваю покупки, пользуюсь кешбэком, это вроде как уже активная карта?
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Striker
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