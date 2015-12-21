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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3865386638673868>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:44

  Vorlon написав:Striker
Простите, а зачем вам финансовый форум, если для вас снятие налички с кредиток - насущная необходимость? Мне лично пофиг - хоть 1000% за снятие! Я с дебеток даже за 0,5% не снимаю (дорого), не говоря уже о кредитках.

Понятное дело, что мы говорим за обычную жизнь, а не когда в дом пришла, например, большая беда.

Это кто такое сказал про необходимость? Я лимитом пользуюсь крайне редко. Но когда наступает такой случай, я планирую снимать с Мони, так как ставки ниже, чем 3,2% в месяц, нет ни у кого. Для кешбэка КоКо норм, но не как кредитка.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:46

Striker
У нас разные понятия кредитки. Для 99% - это карта со льготным периодом и кэшбеком. Наличные тут большинству пофиг.

А вы планируете, что у вас будет беда? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:47

  omb написав:Striker а тут какие минусы в кредитке если не используешь?

Тут - это где?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:50

Striker В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку :) и получить за это 250 грязными :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:53

Человек - или идеально-сферический олень или тролль.
В любом случае - говорить не о чем
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:55

  Vorlon написав:Striker
У нас разные понятия кредитки. Для 99% - это карта со льготным периодом и кэшбеком. Наличные тут большинству пофиг.

А вы планируете, что у вас будет беда? :shock:

Окей, льготный период при покупке безналом и с кешбэком это то, что нужно большинству. И мне тоже. :) Причем тут беда, о чём Вы вообще? Иногда, допустим, раз в год-два, приходится снимать на что-то срочное. Лучше снимать с Мони, чем с Коко, если знаешь, что будешь гасить не один месяц. В чём проблема?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:58

  mustbe написав:Человек - или идеально-сферический олень или тролль.
В любом случае - говорить не о чем

Я Вас оскорблял где-то? Бескультурщина. Если я что-то неправильно говорю, по-вашему мнению, то давайте по пунктам.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:01

  Striker написав: Смысл КокоБарсика только если снимать и гасить в течении 3-х недель. :roll:

в этом случае проценты не начисляются ?
Tico
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:01

  Striker написав:Иногда, допустим, раз в год-два, приходится снимать на что-то срочное.

Ну мне не приходилось ни разу вообще. Поэтому и говорю про беду - может и придётся когда-либо, не зарекаюсь. Но не планирую.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:03

  omb написав:Striker В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку :) и получить за это 250 грязными :)

Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как я понимаю, неактивный счёт - это если не пользуешься в течении года. Если я неправ - поправьте, пожалуйста. И что значит неактивный, если я оплачиваю покупки, пользуюсь кешбэком, это вроде как уже активная карта?
Striker
 
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