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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:09
Vorlon написав: Striker написав:
Иногда, допустим, раз в год-два, приходится снимать на что-то срочное.
Ну мне не приходилось ни разу вообще. Поэтому и говорю про беду - может и придётся когда-либо, не зарекаюсь. Но не планирую.
Многие люди, может даже большинство нашего населения, которые вообще не пользуются кешбэком, не знают даже что это такое и не заморачиваются, пользуются только лимитом и для оплаты частями (примат). Именно в этом случае Коко проигрывает Моне и даже примату. Снова приходим к выводу, что Коко - только ради кешбэка, внезапно.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:11
Striker написав:
Я Вас оскорблял где-то? Бескультурщина. Если я что-то неправильно говорю, по-вашему мнению, то давайте по пунктам.
Если Вы в здравом уме и на полном серьёзе планируете снимать кредитные средства - то рецепт один:
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mustbe
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:22
Stringer
"Это ваше заблуждение расходится с действительностью.
Если вы оцениваете выгодность кредитной карты исходя из условия снятия налика на долгий срок, непонятно, зачем вы пишите об этом на финансовом форуме"
А что, собственно, не так? Ну не пользуетесь Вы никогда лимитом (наличкой) и хорошо, получайте профит от кешбэка и радуйтесь. Мне же интересны и другие возможности кредитной карты.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:26
mustbe
Да не собираюсь я снимать кредитные средства.
Только в крайнем случае.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:40
Striker написав: omb написав:Striker
В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку
и получить за это 250 грязными
Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как я понимаю, неактивный счёт - это если не пользуешься в течении года. Если я неправ - поправьте, пожалуйста. И что значит неактивный, если я оплачиваю покупки, пользуюсь кешбэком, это вроде как уже активная карта?
Полгода. Неактивный нет трат по карте.
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