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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3865386638673868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:09

  Vorlon написав:
  Striker написав:Иногда, допустим, раз в год-два, приходится снимать на что-то срочное.

Ну мне не приходилось ни разу вообще. Поэтому и говорю про беду - может и придётся когда-либо, не зарекаюсь. Но не планирую.

Многие люди, может даже большинство нашего населения, которые вообще не пользуются кешбэком, не знают даже что это такое и не заморачиваются, пользуются только лимитом и для оплаты частями (примат). Именно в этом случае Коко проигрывает Моне и даже примату. Снова приходим к выводу, что Коко - только ради кешбэка, внезапно. :shock:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:11

  Striker написав:Я Вас оскорблял где-то? Бескультурщина. Если я что-то неправильно говорю, по-вашему мнению, то давайте по пунктам.

Если Вы в здравом уме и на полном серьёзе планируете снимать кредитные средства - то рецепт один:
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:22

Stringer
"Это ваше заблуждение расходится с действительностью.
Если вы оцениваете выгодность кредитной карты исходя из условия снятия налика на долгий срок, непонятно, зачем вы пишите об этом на финансовом форуме"
А что, собственно, не так? Ну не пользуетесь Вы никогда лимитом (наличкой) и хорошо, получайте профит от кешбэка и радуйтесь. Мне же интересны и другие возможности кредитной карты.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:26

mustbe
Да не собираюсь я снимать кредитные средства. :lol: Только в крайнем случае.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:
  omb написав:Striker В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку :) и получить за это 250 грязными :)

Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как я понимаю, неактивный счёт - это если не пользуешься в течении года. Если я неправ - поправьте, пожалуйста. И что значит неактивный, если я оплачиваю покупки, пользуюсь кешбэком, это вроде как уже активная карта?
Полгода. Неактивный нет трат по карте.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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