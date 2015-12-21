RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3866386738683869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:33

  Striker написав:mustbe
Да не собираюсь я снимать кредитные средства. :lol: Только в крайнем случае.

2-3 раза в год и на долго? я бы сказал это регулярно.
mephala
 
Повідомлень: 6509
З нами з: 07.04.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:Striker, та Ви продвинутий юзер...дразнитесь...мабуть. :)

Та ні, ще вчитися і вчитися. :D

А яких банків кредитки юзаєте...якщо не секрет?

На даний момент є тільки приват на 40к. Раніше було пофігу на кешбеки і т.д., почав цікавитися і надибав ваш сайт. Вже більше тижня читаю, вивчаю, стало цікаво і захотілося бути "в темі". До кінця місяця планую зробити чорну Моню, в першу чергу для користування лімітом (на всі випадки життя), потім вже для кешбеку. Також зроблю Барсіка дебетку для 15%, Коко і можливо Зелену А-банку для кешбеку.
Striker
 
Повідомлень: 32
З нами з: 15.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:46

  Striker написав:
  omb написав:Striker В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку :) и получить за это 250 грязными :)

Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как я понимаю, неактивный счёт - это если не пользуешься в течении года. Если я неправ - поправьте, пожалуйста. И что значит неактивный, если я оплачиваю покупки, пользуюсь кешбэком, это вроде как уже активная карта?
сделать аж одну операцию пополнения или снятия раз в полгода и ты спасен от грабежа в 50 грн :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 291
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:49

  omb написав:
  Striker написав:
  omb написав:Striker В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку :) и получить за это 250 грязными :)

Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как я понимаю, неактивный счёт - это если не пользуешься в течении года. Если я неправ - поправьте, пожалуйста. И что значит неактивный, если я оплачиваю покупки, пользуюсь кешбэком, это вроде как уже активная карта?
сделать аж одну операцию пополнения или снятия раз в полгода и ты спасен от грабежа в 50 грн :)

Не обязательно одну. Чего не сделаешь ради кешбэка. :)
Striker
 
Повідомлень: 32
З нами з: 15.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:51

Striker и про кредитку алки не забудь, там тоже 4 категории дадут :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 291
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:До кінця місяця планую зробити чорну Моню, в першу чергу для користування лімітом (на всі випадки життя), потім вже для кешбеку. Також зроблю Барсіка дебетку для 15%, Коко і можливо Зелену А-банку для кешбеку.

Шо Моня шо Братки ...кишмиш за кредитні зажимають...ну їх в пень.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32590
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:там тоже 4 категории дадут

І для початківців?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32590
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:03

  omb написав:Striker и про кредитку алки не забудь, там тоже 4 категории дадут :)

Программа вознаграждений Cash U CLUB. Кэшбэк бонусами составляет 0,5% на любые покупки и до 20% в отдельных категориях покупок «СУПЕРбонусы». Каждый месяц в зависимости от статуса в клубе (Bronze, Silver, Gold или Platinum) участник выбирает от 2 до 5 таких повышенных категорий. Владельцы могут возвращать ежемесячно до 5 000 грн.
Striker
 
Повідомлень: 32
З нами з: 15.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:До кінця місяця планую зробити чорну Моню, в першу чергу для користування лімітом (на всі випадки життя), потім вже для кешбеку. Також зроблю Барсіка дебетку для 15%, Коко і можливо Зелену А-банку для кешбеку.

Шо Моня шо Братки ...кишмиш за кредитні зажимають...ну їх в пень.

Ну тоді Барсік і Ала.
Striker
 
Повідомлень: 32
З нами з: 15.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:06

Там чуть надо накупить и дадут 4 категории, а так давай открывай карты, 350 грязными на дороге не валяются
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 291
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3866386738683869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, BVA1, Google Feedfetcher, klug, melkh, ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1550, 1551, 1552
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15515 2143199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 20:07
Ой+
Альфа-Банк 1 ... 8175, 8176, 8177
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81763 9657252
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 18:45
BVA1
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 34, 35, 36
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
356 71674
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 18:04
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.