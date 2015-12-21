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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:33
Striker написав:mustbe
Да не собираюсь я снимать кредитные средства.
Только в крайнем случае.
2-3 раза в год и на долго? я бы сказал это регулярно.
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mephala
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:46
Квесторе_поверніться написав:
А яких банків кредитки юзаєте...якщо не секрет?
На даний момент є тільки приват на 40к. Раніше було пофігу на кешбеки і т.д., почав цікавитися і надибав ваш сайт. Вже більше тижня читаю, вивчаю, стало цікаво і захотілося бути "в темі". До кінця місяця планую зробити чорну Моню, в першу чергу для користування лімітом (на всі випадки життя), потім вже для кешбеку. Також зроблю Барсіка дебетку для 15%, Коко і можливо Зелену А-банку для кешбеку.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:46
Striker написав: omb написав:Striker
В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку
и получить за это 250 грязными
Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как я понимаю, неактивный счёт - это если не пользуешься в течении года. Если я неправ - поправьте, пожалуйста. И что значит неактивный, если я оплачиваю покупки, пользуюсь кешбэком, это вроде как уже активная карта?
сделать аж одну операцию пополнения или снятия раз в полгода и ты спасен от грабежа в 50 грн
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:49
omb написав: Striker написав: omb написав:Striker
В Форварде.. ну в любом случае - стоит в Форварде открыть и кредитку и дебетку
и получить за это 250 грязными
Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как я понимаю, неактивный счёт - это если не пользуешься в течении года. Если я неправ - поправьте, пожалуйста. И что значит неактивный, если я оплачиваю покупки, пользуюсь кешбэком, это вроде как уже активная карта?
сделать аж одну операцию пополнения или снятия раз в полгода и ты спасен от грабежа в 50 грн
Не обязательно одну. Чего не сделаешь ради кешбэка.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:51
Striker
и про кредитку алки не забудь, там тоже 4 категории дадут
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:56
Striker написав:
До кінця місяця планую зробити чорну Моню, в першу чергу для користування лімітом (на всі випадки життя), потім вже для кешбеку. Також зроблю Барсіка дебетку для 15%, Коко і можливо Зелену А-банку для кешбеку.
Шо Моня шо Братки ...кишмиш за кредитні зажимають...ну їх в пень.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:57
omb написав:
там тоже 4 категории дадут
І для початківців?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:03
omb написав:Striker
и про кредитку алки не забудь, там тоже 4 категории дадут
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:06
Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
До кінця місяця планую зробити чорну Моню, в першу чергу для користування лімітом (на всі випадки життя), потім вже для кешбеку. Також зроблю Барсіка дебетку для 15%, Коко і можливо Зелену А-банку для кешбеку.
Шо Моня шо Братки ...кишмиш за кредитні зажимають...ну їх в пень.
Ну тоді Барсік і Ала.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:06
Там чуть надо накупить и дадут 4 категории, а так давай открывай карты, 350 грязными на дороге не валяются
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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