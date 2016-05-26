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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3868386938703871>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Ну тоді Барсік і Ала.

КОКОкредит від Фарса і Максимум від Алли - правильно розумію?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:36

оце Форвард увітнув!
позвонила робобаба(-жінка) і попросила оцінити роботу від 0 до 9 :mrgreen:
не ясно тільки по якому поводу таке чудо ставлось в неробочий час!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:44

  Striker написав:Ну тоді Барсік і Ала.
Зря, в моне и абанке иногда стреляют крутые 20% кешбеки и хорошие партнерские программы
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:57

  greenozon написав:оце Форвард увітнув!
позвонила робобаба(-жінка) і попросила оцінити роботу від 0 до 9 :mrgreen:
не ясно тільки по якому поводу таке чудо ставлось в неробочий час!


Аналогічно, з якого дубу?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:58

  jay2004 написав:
  greenozon написав:оце Форвард увітнув!
позвонила робобаба(-жінка) і попросила оцінити роботу від 0 до 9 :mrgreen:
не ясно тільки по якому поводу таке чудо ставлось в неробочий час!


Аналогічно, з якого дубу?

Не дзвонили...чекаю дзвінка...з нетерпінням. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32603
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:04

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  greenozon написав:оце Форвард увітнув!
позвонила робобаба(-жінка) і попросила оцінити роботу від 0 до 9 :mrgreen:
не ясно тільки по якому поводу таке чудо ставлось в неробочий час!


Аналогічно, з якого дубу?

Не дзвонили...чекаю дзвінка...з нетерпінням. :mrgreen:


І для чого його писати (пукати в муку)? Є що сказати по темі - скажіть, а навіщо ПАРИТИ РЕФКИ (і так вже 32000+ повідомлень)?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:08

jay2004, саме на те і натякнув...саме Вам. :)
Не зрозуміли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32603
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Ну тоді Барсік і Ала.

КОКОкредит від Фарса і Максимум від Алли - правильно розумію?

Угу. Тільки з Аллою ще велике питання. Не знаходжу в тарифах, як її поповнювати без комісії.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:13

  omb написав:
  Striker написав:Ну тоді Барсік і Ала.
Зря, в моне и абанке иногда стреляют крутые 20% кешбеки и хорошие партнерские программы

Моню 100% сделаю, а А-банк манит тем, что отделение находится через дорогу от моего дома)
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:13

  Striker написав:
  omb написав:Striker и про кредитку алки не забудь, там тоже 4 категории дадут :)

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У меня дебетка Аллы, не разгонишься, или тонну сладкого нужно сьесть или в ювелирке закопаться, АЗС часто 2 %, остальное 0,5 и то грязными
Tico
 
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