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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:23
Striker написав:
Ну тоді Барсік і Ала.
КОКОкредит від Фарса і Максимум від Алли - правильно розумію?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:36
оце Форвард увітнув!
позвонила робобаба(-жінка) і попросила оцінити роботу від 0 до 9
не ясно тільки по якому поводу таке чудо ставлось в неробочий час!
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greenozon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:44
Striker написав:
Ну тоді Барсік і Ала.
Зря, в моне и абанке иногда стреляют крутые 20% кешбеки и хорошие партнерские программы
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:57
greenozon написав:
оце Форвард увітнув!
позвонила робобаба(-жінка) і попросила оцінити роботу від 0 до 9
не ясно тільки по якому поводу таке чудо ставлось в неробочий час!
Аналогічно, з якого дубу?
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jay2004
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:58
jay2004 написав: greenozon написав:
оце Форвард увітнув!
позвонила робобаба(-жінка) і попросила оцінити роботу від 0 до 9
не ясно тільки по якому поводу таке чудо ставлось в неробочий час!
Аналогічно, з якого дубу?
Не дзвонили...чекаю дзвінка...з нетерпінням.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:04
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав: greenozon написав:
оце Форвард увітнув!
позвонила робобаба(-жінка) і попросила оцінити роботу від 0 до 9
не ясно тільки по якому поводу таке чудо ставлось в неробочий час!
Аналогічно, з якого дубу?
Не дзвонили...чекаю дзвінка...з нетерпінням.
І для чого його писати (пукати в муку)? Є що сказати по темі - скажіть, а навіщо ПАРИТИ РЕФКИ (і так вже 32000+ повідомлень)?
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jay2004
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:08
jay2004
, саме на те і натякнув...саме Вам.
Не зрозуміли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:10
Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Ну тоді Барсік і Ала.
КОКОкредит від Фарса і Максимум від Алли - правильно розумію?
Угу. Тільки з Аллою ще велике питання. Не знаходжу в тарифах, як її поповнювати без комісії.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:13
omb написав: Striker написав:
Ну тоді Барсік і Ала.
Зря, в моне и абанке иногда стреляют крутые 20% кешбеки и хорошие партнерские программы
Моню 100% сделаю, а А-банк манит тем, что отделение находится через дорогу от моего дома)
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:13
Striker написав: omb написав:Striker
и про кредитку алки не забудь, там тоже 4 категории дадут
Программа вознаграждений Cash U CLUB. Кэшбэк бонусами составляет 0,5% на любые покупки и до 20% в отдельных категориях покупок «СУПЕРбонусы». Каждый месяц в зависимости от статуса в клубе
(Bronze, Silver, Gold или Platinum) участник выбирает от 2
до 5 таких повышенных категорий. Владельцы могут возвращать ежемесячно до 5 000 грн.
У меня дебетка Аллы, не разгонишься, или тонну сладкого нужно сьесть или в ювелирке закопаться, АЗС часто 2 %, остальное 0,5 и то грязными
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Tico
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Чет 20 лют, 2020 21:09
klug
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