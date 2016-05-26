ну зачем здесь эти Программы?
Вам сюдой viewtopic.php?p=4875954#p4875954
Подымайте ветку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
ну зачем здесь эти Программы?
Вам сюдой viewtopic.php?p=4875954#p4875954
Подымайте ветку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:16
у Алки на вход нет комиссии, если в нее толкать, насчет абанка - платы за обслуживание нет, это просто расширение твоих возможностей
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це без проблеми...куча способів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:47
Ставки уже видели?
На сайте и в инет банке...
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: casper12, greenozon, ingtrans, she_ne_investor, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|