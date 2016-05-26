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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3869387038713872>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Программа...

ну зачем здесь эти Программы?
Вам сюдой viewtopic.php?p=4875954#p4875954 :wink:
Подымайте ветку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:16

  Striker написав:
  omb написав:
  Striker написав:Ну тоді Барсік і Ала.
Зря, в моне и абанке иногда стреляют крутые 20% кешбеки и хорошие партнерские программы

Моню 100% сделаю, а А-банк манит тем, что отделение находится через дорогу от моего дома)
у Алки на вход нет комиссии, если в нее толкать, насчет абанка - платы за обслуживание нет, это просто расширение твоих возможностей
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Тільки з Аллою ще велике питання. Не знаходжу в тарифах, як її поповнювати без комісії.

Це без проблеми...куча способів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Ставки уже видели?
На сайте и в инет банке...
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:50

  ramaz написав:Ставки уже видели?
На сайте и в инет банке...


опять на юх? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья, не наступайте на чужие грабли!
2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.
Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.
Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:01

  ukrprom2014 написав:Друзья, не наступайте на чужие грабли!
2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.
Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.
Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!

Не питали як 300 в подарок заюзати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Ну не просите КЛ 50тыс.


кому взагалі треба такий конскій КЛ??
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Ну не просите КЛ 50тыс.


кому взагалі треба такий конскій КЛ??
Коням
.......
Boundless
 
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  Boundless написав:
greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Ну не просите КЛ 50тыс.


кому взагалі треба такий конскій КЛ??
Коням

Перестаньте придумывать новые термины :) и так на форуме свиней полно...теперь ещё и кони :)
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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