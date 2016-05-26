Додано: Чет 20 лют, 2020 21:53

Друзья, не наступайте на чужие грабли!

2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.

Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.

Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!