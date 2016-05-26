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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3869387038713872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:25

  ramaz написав:Ставки уже видели?
На сайте и в инет банке...

12.5% найвища :shock: на 90 днів.
На рік 12,25%. :shock:
В відділенні завтра буде 11.50 на рік...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ramaz написав:Перестаньте придумывать новые термины и так на форуме свиней полно...теперь ещё и кони


а як же "Трєвожниє кабанчікі" !!! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:36

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:02

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Ну не просите КЛ 50тыс.


кому взагалі треба такий конскій КЛ??


вы на цены посмотрите. 50К в наше время это нормальный лимит.
mephala
 
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