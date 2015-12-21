Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:25
ramaz написав:
Ставки уже видели?
На сайте и в инет банке...
12.5% найвища
на 90 днів.
На рік 12,25%.
В відділенні завтра буде 11.50 на рік...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32609
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:36
greenozon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 23:02
greenozon написав: ukrprom2014 написав:
Ну не просите КЛ 50тыс.
кому взагалі треба такий конскій КЛ??
вы на цены посмотрите. 50К в наше время это нормальный лимит.
mephala
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:03
Квесторе_поверніться написав: ramaz написав:
Ставки уже видели?
На сайте и в инет банке...
12.5% найвища
на 90 днів.
На рік 12,25%.
В відділенні завтра буде 11.50 на рік...мабуть.
тут
https://www.forward-bank.com/deposits/
ще старі ставки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32609
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:17
Ну не обновили, ну рукожопы.
Внизу файлы с тарифами, тот что "действуют с 21.02.2020" - там уже все актуально
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... 022020.pdf
Mind the gap.
картки U K в Monese та £ з кодом € VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 274
З нами з: 06.08.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 24 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:08
omb написав: Striker
и про кредитку алки не забудь, там тоже 4 категории дадут
Даже 5!
- 5,5% на коммунальные услуги https://tinyurl.com/w8dp97g за открытие КокоКард в Форвард банке - +100/50 грн http://lx4.me/c/5UKpFtfX за открытие карты в monobankе - +50 грн https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2249
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 71 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:11
anis
на 5 там постараться надо, мне еще 400 грн кешбека осталось добить
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 298
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 33 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:50
omb
Сильно постараться, если учесть что почти полгода на альфовской кредитке расходов было 0. Для меня нереально (ещё 1634,37 грн. к статусу Platinum). Особенно с учётом того, что через год после получения последней категории надо подтвердить по ней уровень расходов. Иначе скатишься обратно вниз
Vorlon
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Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:56
Vorlon я на партнерках, сладостях и винных много набил
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 298
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 33 раз.
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