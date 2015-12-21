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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3869387038713872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:25

  ramaz написав:Ставки уже видели?
На сайте и в инет банке...

12.5% найвища :shock: на 90 днів.
На рік 12,25%. :shock:
В відділенні завтра буде 11.50 на рік...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ramaz написав:Перестаньте придумывать новые термины и так на форуме свиней полно...теперь ещё и кони


а як же "Трєвожниє кабанчікі" !!! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:36

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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:02

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Ну не просите КЛ 50тыс.


кому взагалі треба такий конскій КЛ??


вы на цены посмотрите. 50К в наше время это нормальный лимит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:03

  Квесторе_поверніться написав:
  ramaz написав:Ставки уже видели?
На сайте и в инет банке...

12.5% найвища :shock: на 90 днів.
На рік 12,25%. :shock:
В відділенні завтра буде 11.50 на рік...мабуть.

тут https://www.forward-bank.com/deposits/ ще старі ставки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:17

  Квесторе_поверніться написав:тут https://www.forward-bank.com/deposits/ ще старі ставки.

Ну не обновили, ну рукожопы.

Внизу файлы с тарифами, тот что "действуют с 21.02.2020" - там уже все актуально
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... 022020.pdf
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:Striker и про кредитку алки не забудь, там тоже 4 категории дадут :)
Даже 5!
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:11

anis на 5 там постараться надо, мне еще 400 грн кешбека осталось добить :evil:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:50

omb
Сильно постараться, если учесть что почти полгода на альфовской кредитке расходов было 0. Для меня нереально (ещё 1634,37 грн. к статусу Platinum). Особенно с учётом того, что через год после получения последней категории надо подтвердить по ней уровень расходов. Иначе скатишься обратно вниз :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:56

Vorlon я на партнерках, сладостях и винных много набил
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 298
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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