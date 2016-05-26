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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:11
ukrprom2014 написав:
Друзья, не наступайте на чужие грабли!
2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.
Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.
Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!
День на день. Просил лимит 50, дали без звонков на 3 номера, только мне. Озвученная з/п 20 т. Спрашивали про недвигу в собственности, да и куда планирую транжирить.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:53
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:20
Зараз тільки КОКОдебіт карта і залишається в банці.
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П'ят 21 лют, 2020 10:44
kreuz
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