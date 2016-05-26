ukrprom2014 написав:Друзья, не наступайте на чужие грабли! 2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0. Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего. Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!
День на день. Просил лимит 50, дали без звонков на 3 номера, только мне. Озвученная з/п 20 т. Спрашивали про недвигу в собственности, да и куда планирую транжирить.
Зараз тільки КОКОдебіт карта і залишається в банці.
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