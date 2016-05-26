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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:11
ukrprom2014 написав:
Друзья, не наступайте на чужие грабли!
2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.
Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.
Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!
День на день. Просил лимит 50, дали без звонков на 3 номера, только мне. Озвученная з/п 20 т. Спрашивали про недвигу в собственности, да и куда планирую транжирить.
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Tico
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:53
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lov2108
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:20
Зараз тільки КОКОдебіт карта і залишається в банці.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:17
Наступило время погашать КОКО-кредитку первый раз. Подскажите, плз, если договор заключен 24 числа, то деньги должны быть на счету до конца опердня 24-го? Когда проведется платеж с КОКО-дебетки на КОКО-кредитку, иницированный в родном приложении?
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
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Кащей
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:26
Кащей написав:
Наступило время погашать КОКО-кредитку первый раз. Подскажите, плз, если договор заключен 24 числа, то деньги должны быть на счету до конца опердня 24-го? Когда проведется платеж с КОКО-дебетки на КОКО-кредитку, иницированный в родном приложении?
До начала опердня 24
День в день, если операционное время.
В неоперационное время деньги переведённые между своими счетами могут зависнуть до начала опердня.
Я бы на вашем месте уже заплатил
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Stringer
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:55
ukrprom2014 написав:
Друзья, не наступайте на чужие грабли!
2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.
Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.
Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!
По кредитке лимит КБ 1000 грн.
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rollo
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:20
у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:26
Banki написав:
у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза
Лимиты по карте Вы проверяли?
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Kevin
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:30
Banki написав:
у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза
ни Укрсиб, ни изипей не пополняются. КЦ говорит запросов не видит. Те же направления с Видсоточки Глобуса (МС) успешно пополнились
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:30
Kevin написав: Banki написав:
у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза
Лимиты по карте Вы проверяли?
и на 1 грн не идет , после ввода кода , окно не пропадает, а просит еще раз нажать подтвердить , после повторного нажатия эрор и т.п., там дело и до запроса не доходит, причем на разных сервисах проверил, мастер все ок
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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