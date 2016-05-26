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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3871387238733874>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:11

  ukrprom2014 написав:Друзья, не наступайте на чужие грабли!
2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.
Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.
Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!

День на день. Просил лимит 50, дали без звонков на 3 номера, только мне. Озвученная з/п 20 т. Спрашивали про недвигу в собственности, да и куда планирую транжирить.
Tico
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:тут https://www.forward-bank.com/deposits/ ще старі ставки.

Ну не обновили, ну рукожопы.

Внизу файлы с тарифами, тот что "действуют с 21.02.2020" - там уже все актуально
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... 022020.pdf


Жесть ! Пойду столб сделаю в моне под 15.75%
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:20

Зараз тільки КОКОдебіт карта і залишається в банці. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Наступило время погашать КОКО-кредитку первый раз. Подскажите, плз, если договор заключен 24 числа, то деньги должны быть на счету до конца опердня 24-го? Когда проведется платеж с КОКО-дебетки на КОКО-кредитку, иницированный в родном приложении?
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:26

  Кащей написав:Наступило время погашать КОКО-кредитку первый раз. Подскажите, плз, если договор заключен 24 числа, то деньги должны быть на счету до конца опердня 24-го? Когда проведется платеж с КОКО-дебетки на КОКО-кредитку, иницированный в родном приложении?

До начала опердня 24
День в день, если операционное время.
В неоперационное время деньги переведённые между своими счетами могут зависнуть до начала опердня.
Я бы на вашем месте уже заплатил
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:55

  ukrprom2014 написав:Друзья, не наступайте на чужие грабли!
2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.
Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.
Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!

По кредитке лимит КБ 1000 грн.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:26

  Banki написав:у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза


Лимиты по карте Вы проверяли?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:30

  Banki написав:у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза

ни Укрсиб, ни изипей не пополняются. КЦ говорит запросов не видит. Те же направления с Видсоточки Глобуса (МС) успешно пополнились
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:30

  Kevin написав:
  Banki написав:у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза


Лимиты по карте Вы проверяли?

и на 1 грн не идет , после ввода кода , окно не пропадает, а просит еще раз нажать подтвердить , после повторного нажатия эрор и т.п., там дело и до запроса не доходит, причем на разных сервисах проверил, мастер все ок
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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