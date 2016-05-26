Banki написав:у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза
Лимиты по карте Вы проверяли?
и на 1 грн не идет , после ввода кода , окно не пропадает, а просит еще раз нажать подтвердить , после повторного нажатия эрор и т.п., там дело и до запроса не доходит, причем на разных сервисах проверил, мастер все ок
Ще одна причина взяти КОКОдебіт і Візу і МС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
У мене інший прикол з цим банком,теж оформив по рефералці. У відділенні підписав договір, додатково дали договір страхування 1% від суми заборгованості на розрахункову дату. Одразу подзвонив на гарячу лінію, сказали можна написати заяву і відключити. Менеджер не зміг цього зробити, сказав що не відключається (не було часу розбиратись). Написав у підтримку, відповіли що можна відключити. Сьогодні менеджер сам подзвонив, запитав чи я картою користуюсь, відповів, що користуюсь і знову запитав у нього чи можна відключити, сказав звертатись у страхову компанію. Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві
Rainbow написав:У мене інший прикол з цим банком,теж оформив по рефералці. У відділенні підписав договір, додатково дали договір страхування 1% від суми заборгованості на розрахункову дату. Одразу подзвонив на гарячу лінію, сказали можна написати заяву і відключити. Менеджер не зміг цього зробити, сказав що не відключається (не було часу розбиратись). Написав у підтримку, відповіли що можна відключити. Сьогодні менеджер сам подзвонив, запитав чи я картою користуюсь, відповів, що користуюсь і знову запитав у нього чи можна відключити, сказав звертатись у страхову компанію. Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві
При оформленні кредитки теж в наглу підсунули договір зі страховкою. Навіть не питали чи потрібно. Відмовився від страховки, але менеджер намагалася переконати. Потім комусь написала і передрукувала повністю всі документи вже без страховки. Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО! В Вашому випадку аналогічно - шахрайство.
Rimlyanin1 написав:Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!
Не могут? Вы в каком таком идеальном мире живёте? В Идее, например, говоришь категорическое нет, а тебе в ответ - ну значит и кредитки тоже нет (то есть шанс получить её в этом случае резко падает). И всё очень просто.
Rimlyanin1 написав:Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!
Не могут? Вы в каком таком идеальном мире живёте? В Идее, например, говоришь категорическое нет, а тебе в ответ - ну значит и кредитки тоже нет (то есть шанс получить её в этом случае резко падает). И всё очень просто.
За свої права треба боротися. Не бажаєте боротися - погоджуйтеся на страховки.
Письмова скрага на головний банк з копією на НБУ виправить ситуацію. Але це час.
ukrprom2014 написав:Друзья, не наступайте на чужие грабли! 2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0. Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего. Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!