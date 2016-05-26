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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3871387238733874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:35

  Banki написав:
  Kevin написав:
  Banki написав:у кого то есть проблемы с оплатами в инете после ввода 3D кода? , карта КОКО виза


Лимиты по карте Вы проверяли?

и на 1 грн не идет , после ввода кода , окно не пропадает, а просит еще раз нажать подтвердить , после повторного нажатия эрор и т.п., там дело и до запроса не доходит, причем на разных сервисах проверил, мастер все ок

Ще одна причина взяти КОКОдебіт і Візу і МС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:36

У мене інший прикол з цим банком,теж оформив по рефералці.
У відділенні підписав договір, додатково дали договір страхування 1% від суми заборгованості на розрахункову дату. Одразу подзвонив на гарячу лінію, сказали можна написати заяву і відключити. Менеджер не зміг цього зробити, сказав що не відключається (не було часу розбиратись).
Написав у підтримку, відповіли що можна відключити.
Сьогодні менеджер сам подзвонив, запитав чи я картою користуюсь, відповів, що користуюсь і знову запитав у нього чи можна відключити, сказав звертатись у страхову компанію.
Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:43

  Rainbow написав:У мене інший прикол з цим банком,теж оформив по рефералці.
У відділенні підписав договір, додатково дали договір страхування 1% від суми заборгованості на розрахункову дату. Одразу подзвонив на гарячу лінію, сказали можна написати заяву і відключити. Менеджер не зміг цього зробити, сказав що не відключається (не було часу розбиратись).
Написав у підтримку, відповіли що можна відключити.
Сьогодні менеджер сам подзвонив, запитав чи я картою користуюсь, відповів, що користуюсь і знову запитав у нього чи можна відключити, сказав звертатись у страхову компанію.
Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві :D


При оформленні кредитки теж в наглу підсунули договір зі страховкою. Навіть не питали чи потрібно.
Відмовився від страховки, але менеджер намагалася переконати. Потім комусь написала і передрукувала повністю всі документи вже без страховки.
Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!
В Вашому випадку аналогічно - шахрайство.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:51

  Rimlyanin1 написав:Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!

Не могут? Вы в каком таком идеальном мире живёте? В Идее, например, говоришь категорическое нет, а тебе в ответ - ну значит и кредитки тоже нет (то есть шанс получить её в этом случае резко падает). И всё очень просто.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:55

  Vorlon написав:
  Rimlyanin1 написав:Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!

Не могут? Вы в каком таком идеальном мире живёте? В Идее, например, говоришь категорическое нет, а тебе в ответ - ну значит и кредитки тоже нет (то есть шанс получить её в этом случае резко падает). И всё очень просто.


За свої права треба боротися. Не бажаєте боротися - погоджуйтеся на страховки.

Письмова скрага на головний банк з копією на НБУ виправить ситуацію. Але це час.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:00

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:Друзья, не наступайте на чужие грабли!
2 человека сегодня мне написали в ЛС что дали кредит 0.
Ну не просите КЛ 50тыс., если декларируете зарплату 60 тыс. - 99% не дадут ничего.
Лучше скажите что з/п 30 тыс, доп. доходы, акции, аренда еще 30 тыс., а КЛ просите 10-15 тыс. Во-первых 99% что дадут КЛ, а во-вторых не нужен он больше из-за лимита КБ 500 грн./мес!

Не питали як 300 в подарок заюзати?

а 200 как получить?
J
 
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